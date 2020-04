CoD Warzone: Spieler nutzt coolen Insider-Trick im Gulag, scheitert brutal

Bei Call of Duty: Warzone kursiert ein cleverer Trick, wie man sich im Gulag einen leichten Sieg holt und dabei gleichzeitig wahnsinnig cool aussehen kann. Doch als ein Spieler genau diesen Insider-Trick kopieren wollte, stieß er auf ein Problem: Sein Gegner hatte den Trick auch gesehen und umgeht die Falle.

Im Gulag von Call of Duty: Warzone treten zwei Spieler in einem 1vs1 gegeneinander an, wer wieder ins Battle Royale zurück darf. Da ist jeder Vorteil entscheidend. Weil die Grundsituation, das Eins-gegen-Eins, immer gleich ist und jeder theoretisch eine 50%-Chance hat, zu überleben, kursieren eine Menge Tipps und eben auch Tricks für den Gulag.

Spray-Soldat dient als Köder für fiese Falle

Das ist der Gulag-Trick: Vor ungefähr 10 Tagen kam ein cleverer Trick im Gulag von CoD Warzone auf.

Der Trick sieht vor, mit einem Spray das Bild eines Operators auf die Fliesen im Duschraum des Gulags zu sprühen. Der Gegner feuert dann hoffentlich auf dieses Spray, gibt damit den Überraschungsvorteil auf und kann leicht ausgeschaltet werden.

Dieser ursprüngliche Trick wurde dann weiterentwickelt. Ein Spieler sprühte den Köder auf die Wand, legte sich auf die Lauer und konnte den anstürmenden Gegner sogar mit einem Finisher ausschalten.

Das sah elegant aus.

So scheiterte der Spieler: Vor wenigen Tagen postete ein Spieler ein Video aus seinem Gulag-Erlebnis. Denn der Spieler hatte plötzlich das Gefühl, er erlebe ein Déjà-vu, so als hätte er die Situation schon mal irgendwo gesehen.

Denn sein Gegner im Gulag hatte ihm exakt die Falle gestellt, wie in dem Video, das wir oben eingebettet haben.

Weil der Spieler diese Falle aber kannte, konnte er sie leicht umgehen und den lauernden Spieler ausschalten. Ein klassischer Fall von: „Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.“

CoD Warzone: Deshalb sind Steine im Gulag wichtiger, als viele denken

Das steckt dahinter: Das Gulag in CoD: Warzone ist ein Knackpunkt im Spiel. Jeder Spieler findet sich immer wieder in der Situation, hier ein 1vs1 gewinnen zu müssen und sucht einen Vorteil. Daher finden sich für diese Situationen so viele Tricks und Clips.

Der Vorfall zeigt, was passiert, wenn ein Trick so populär wird, dass er an Effektivität verliert und ist einfach eine schöne Geschichte.

Im Gulag geht es um alles: Es ist das Feature von CoD Warzone, das es von anderen Battle-Royale-Spielen abhebt.

Wenn ihr besonders gut im Gulag seid, könnt ihr euch bei einer Firma bewerben: Sie sucht Coaches, um anderen CoD-Spielern Nachhilfe in diesem Spezialgebiet von Warzone zu geben. Und sie zahlt gar nicht schlecht.