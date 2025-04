Call of Duty: Warzone schenkt euch Items und ihr müsst dafür nur einen Code eingeben

Neues Strategiespiel auf Steam bietet enorme Spielrunden wie in Civilization, aber in einer Fantasy-Welt

Call of Duty: Warzone ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es erschien ursprüng...

Call of Duty: Black Ops 6 ist der neuste Teil der beliebten Shooter-Reihe und erscheint am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Das ...

Neben Codes sind aber auch Meta-Waffe ein wichtiges Thema in Warzone und Black Ops 6. Welche ihr ausrüsten solltet und welche Aufsätze zu den besten gehören, zeigen wir euch in unserer Meta-Liste: CoD Warzone: Meta – Die besten Waffen mit Loadouts in der Übersicht

Solltet ihr an den Items interessiert sein, wäre jetzt der beste Zeitpunkt, um den Code einzulösen, denn es wirkt so, als sollte der Code mit dem Ende des Events eigentlich nicht mehr funktionieren.

Ein Modus in CoD: Warzone soll Casuals vor Schwitzern schützen – Zur Not greift Activision selbst ein

„Die Lobby hat vergessen, dass ich existiere“ – Gamer verliert ein Match in CoD Warzone, obwohl er am Ende noch lebt

Call of Duty verliert in einem Monat fast so viele Spieler, wie es mit dem Release von Black Ops 6 auf Steam gewonnen hat

Call of Duty zeigt, wie Verdansk bei der Rückkehr in Season 3 von Warzone aussieht

Man könnte meinen, dass der Code seit dem Ablauf des Events am 15. April hätte verfallen sollen, doch er funktioniert (Stand: 23. April 2025, 10.31 Uhr) noch – wir haben es extra getestet. Wer also noch einige XP für die neuen Waffen von Season 3 braucht oder noch ein Andenken von Verdansk möchte, kann den Code KYHPCVYSNP6HY einlösen.

