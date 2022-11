CoD Warzone 2: Ping-Farbe ändern – So könnt ihr eure Farbe in den Einstellungen ändern

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Was ist der Ping? Der Ping ist ein wichtiges Feature in Warzone 2 und dem DMZ-Modus . Ihr könnt damit Orte, Fahrzeuge oder Aufträge markieren und so ohne direkte Kommunikation eurem Team Anweisungen geben. Deshalb ist es wichtig, dass sich die Farbe von der Map abhebt.

In Call of Duty Warzone 2 ist der Ping für jeden Spieler beim ersten Einloggen neutral und somit weiß. Damit sich eure Markierungen jedoch von der Map abheben, zeigen wir euch eine Einstellung, mit der ihr die Ping-Farbe ändern könnt.

