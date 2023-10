Spieler loben ein Gadget als beste Neuerung von CoD MW3, weil es tatsächlich dabei hilft, ein Match zu gewinnen

Die Beta von Call of Duty: Modern Warfare 3 ist gelaufen und ein Gadget erhält besonders viel Lob von Spielern, die sich gerne auf das Erobern von Zonen konzentrieren.

Bis zum 16. Oktober lief die Beta von CoD: MW3 und gewährte einen Einblick in 7 verschiedene Multiplayer-Modi. So gab es auch wieder bekannte Modi, die die Objective-Spieler ziemlich zum Schwitzen bringen: Herrschaft, Stellung und Bodenkrieg.

In den Modi geht es darum, bestimmte Zonen einzunehmen und vor den Gegnern zu verteidigen. Und vermutlich kennt das jeder Call-of-Duty-Spieler, der sich in ein derartiges Match begibt: Mates, die zwar ganz gerne Kills farmen, aber mit der Zone irgendwie nicht viel zu tun haben wollen.

Eine Feldausrüstung aus der Beta wird jetzt insbesondere von den Spielern gelobt, für die Flaggen und Zonen im Match das wichtigste Ziel darstellen.

Neue Feldausrüstung nimmt Zonen ein und hackt Geräte

Was ist das für ein Gadget? Bei dem Gadget handelt es sich um die Feldausrüstung A.C.S. (Automated Computer Spike). Dieses hilfreiche Teil sieht aus wie ein flacher, tragbarer Computer und hat die Funktion, Zonen langsam zu erobern und feindliche Geräte in der Nähe zu hacken (via callofduty.com).

So können sich Spielerinnen und Spieler in CoD: MW3 also damit beschäftigen, eine bessere Position einzunehmen und Bereiche zu verteidigen, während ihr kleiner Helfer in der Zone liegt.

In einem Beitrag auf Reddit schreibt der Nutzer „eyeriis“ am 16. Oktober, dass die A.C.S.-Feldausrüstung „das Beste, was CoD hinzugefügt wurde“ sei.

„eyeriis“ schreibt im Beitrag:

Für jemanden, der ein totaler Objective-Spieler in CoD ist, ist der A.C.S. so verdammt hilfreich, wenn man tatsächlich versucht, das Spiel zu gewinnen. Vor allem in Stellung, was mein Lieblings-Modus ist, hat es sehr geholfen, den A.C.S. zu werfen, um den Punkt für ein paar Sekunden zu verteidigen, wenn ich weiß, dass ich sterben werde.

„A.C.S ist mein neuer Buddy“

Das sagen andere Spieler: Ein Teil der Community stimmt „eyeriis“ zu, ein anderer zeigt sich wenig beeindruckt. „KEE_Wii“ stimmt zu: „Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich den Punkt alleine verteidige, während 90 % des Teams nur herumrennt und schießt. Mit A.C.S. habe ich eine echte Chance, zu gewinnen.“

„Wishful_cynic“ bezeichnet den A.C.S. als „seinen neuen Buddy“. Ein anderer Nutzer kommentiert: „Entwickelt für Solo-Objektive-Spieler. Es ist, als hätte man die Möglichkeit, einen zuverlässigen Teamkollegen zum Einnehmen der Zone herbeizurufen, während man sie selbst verteidigt.“

Der Nutzer „Sqweeg“ ergänzt, dass er hofft, dass die Feldausrüstung beim vollständigen Release noch vorhanden sein wird. Es sei auch in dem Modus „Bodenkrieg“ sehr nützlich. „Wenn man alleine auf der Flagge ist, erhöht dieses Upgrade das Tempo der Eroberung, als wären wir zu 5 […]. Es half mir, einige Flaggen ganz alleine einzunehmen.“

Der Nutzer „Radeni“ schreibt im Kommentar, dass das Upgrade noch verbessert werden müsse und meint: „Die Hälfte der Zeit funktioniert es nicht.“ Ein anderer Nutzer findet den A.C.S. nutzlos, er scheint in wenigen Sekunden zerstört zu sein, nachdem er ihn platziert hat.

„slayer-x“ schätzt die Feldausrüstung insbesondere für Solo-Spieler als hilfreich ein. Es sei „nicht wirklich übermächtig, da es nicht lange anhält und leicht zerstört werden kann“. Jedoch könnte es zum Problem werden, „gegen eine Gruppe oder mehrere Personen, die es nutzen, zu spielen.“

Was haltet ihr von der A.C.S.-Feldausrüstung? Werdet ihr sie benutzen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in einem Kommentar.

