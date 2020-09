In Call of Duty: Modern Warfare hat ein Spieler einen beeindruckenden Sniper-Schuss hingelegt. Er sah ein seltsames Flugobjekt kommen und schoss es mit großem Geschick ab. Am Ende kam heraus, dass er eine Rakete erwischt hatte.

Was ist passiert? Der Spieler und reddit-User MattyTSquared postet jüngst ein Video, in dem er einen genialen Schuss hinlegte. In einer Runde Multiplayer von Modern Warfare sah er am Himmel ein sich schnell bewegendendes Objekt auf das Schlachtfeld zurasen.

Er wusste nicht, was es war, doch er hatte wohl den Verdacht, dass es nichts Gutes sein dürfte. Daher legte er mit dem Sniper-Rifle an, zielte, korrigierte seinen Schusswinkel und drückte ab.

Der perfekte Schuss saß und eine grelle Explosion erschütterte den Himmel. Denn MattyTSquared hatte wohl eine gerade anfliegende Rakete aus dem Killstreak-Marschflugkörper abgeschossen.

Spieler wussten gar nicht, dass man Raketen abschießen kann

So reagierte die Community: Der Meisterschuss von MattyTSquared ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes:

Schnelle, bewegliche Ziele sind schwer zu treffen

Schnelle, bewegliche Ziele auf großer Distanz sind noch schwerer zu treffen

Es war überhaupt nicht bekannt, dass man Raketen überhaupt treffen und zerstören kann

Daher waren viele der reddit-User auch recht überrascht von dem Video und konnten kaum glauben, was sie gesehen hatten. Daher gab es massig Lob und Glückwünsche für den glücklichen Meisterschützen.

Was war der Lohn der Mühen? Kurioserweise gab es keinerlei Erfahrungspunkte, Achievements oder sonstiges Feedback des Spiels auf den Abschuss. Daher vermutet eine Minderheit unter den kommentierenden Lesern, dass der Schuss nicht korrekt war und die Rakete aus anderen Gründen explodiert sei. Auf dem Video sieht es allerdings wirklich so aus, als wenn der Schuss der Auslöser der Explosion war.

