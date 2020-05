Spieler verdient sich neuen Super-Skin in CoD MW, ist ziemlich enttäuscht

In Call of Duty: Modern Warfare hat ein Spieler jetzt einen Tag durchgezockt, um sich als einer der ersten das neue, schwer zu kriegenden Master-Camo zu holen. Der Obsidian-Skin enttäuscht FaZe Jev aber.

Was sind das für Skins? Infinity Ward hatte bereits im März angekündigt, dass mit Season 3 neue Belohnungen zu Call of Duty: Modern Warfare kommen, die Hardcore-Spielern noch mehr zu tun geben.

Bislang war der „Damascus“-Skin die seltenste Waffen-Camouflage im Spiel. Die Spieler mussten zahlreiche Fleißaufgaben erledigen, um den Skin zu kriegen. Es waren etwa 700 Stunden Spielzeit vorgesehen, um sich das Damascus-Camo zu holen. „Camos“ sind Waffen-Lackierungen.

Das war bis diese Woche der seltenste Skin: Der Damascus-Skin.

Mit dem Patch am Mittwoch kam das neue Master-Camo ins Spiel. Das sind „Obsidian-Skins“, also sehr dunkle Lackierungen, für jede Waffe.

Damit man die speziellen Skins erhält, muss man viel mit einer Waffe spielen und sich weit über tausend Kills holen.

Das war die Challenge für den Obsidian-Skin: Um den Obsidian-Skin für das Scharfschützengewehr „AX-50“ freizuschalten, muss ein Spieler sich erstmal den Gold-Skin der Waffe verdienen und dann 125-mal je 15 Kills erzielen. Das sind 1875 Kills, dafür müssen auch starke Spieler eine Weile zocken.

Es ist allerdings möglich, in einer Runde mehrfach die Aufgabe zu erfüllen, sodass man nicht unbedingt 125 Matches spielen muss, sondern es auch in weniger Partien schaffen kann.

Die normale Strategie ist es, kleine Maps wie Shipment in der „Shoot the Ship 24/7“-Playlist zu spielen, um sich möglichst viele Kills in möglichst kurzer Zeit zu erholen.

Ein Profi des FaZe Clans, Jason „FaZe Jev“ Eugene, hat sich dahintergeklemmt und sich den Waffen-Skin geholt. Er hat dafür „den ganzen Tag gespielt“, wie er in einem YouTube-Video sagt.

Der Skin ist sehr dunkel, aber nicht einzigartig genug für den Spieler.

Master-Camo unterscheidet sich zu wenig von normalem Schwarz

Das sagt er: FaZe Jev ist enttäuscht von seiner Belohnung. Er glaubt, das Obsidian-Camo unterscheidet sich kaum von der normalen schwarzen Ausgabe. Das Obsidian-Camo lasse die Waffe zwar so aussehen, als sei sie aus einem Stück Obsidian geschnitten, aber das würde kaum wem auffallen. Die Waffe sehe zwar nicht furchtbar aus, aber er hatte sich offenbar trotzdem mehr versprochen.

Die Damascus-Lackierung falle zumindest auf, auch wenn sie echt hässlich sei.

Reine Beschäftigungstherapie, um eigentliche Probleme zu übertünchen

Das ist seine Kritik: FaZe Jev kritisiert, dass die Belohnung nicht den Aufwand widerspiegelt, den Spieler reinstecken müssen, um das Master-Camo freizuschalten.

Laut ihm gebe es die Skins nur für Investoren. Denen könne man dann sagen, Call of Duty: Modern Warfare binde die Spieler. Der Multiplayer-Shooter werde nicht nur von Warzone getragen.

Für FaZe Jev scheint die Belohnung eine reine „Beschäftigungstherapie“ für Vielspieler zu sein und keine coole Belohnung. Für ihn zeigt diese Challenge, dass es nicht gut um CoD: Modern Warfare steht.

Das sei eine „stupid ass challenge“, die sich nur darum dreht, Spieler bei der Stange zu halten, weil Infinity Ward nicht die eigentlichen Probleme des Spiels lösen will, sagt FaZe Jev weiter.

