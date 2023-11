CoD MW 3: Fehlercode 14515 – Was bedeutet er und was könnt ihr dagegen tun?

Mit dem Launch von Call of Duty: Modern Warfare 3 tauchte vermehrt der Fehlercode 14515 auf. Hier in diesem Guide könnt ihr nachlesen, was er bedeutet und was ihr gegen das Problem tun könnt.

Was bedeutet Fehlercode 14515? Der Fehlercode weist auf Serverkapazitätsprobleme hin, die vor allem dann auftreten, wenn zu viele Spieler gleichzeitig im Spiel sind.

Der Fehlercode wird dann angzeigt, wenn die Server überlastet sind und Spieler

aus dem Spiel gekickt werden

erst gar keine Verbindung zu CoD MW3 aufbauen können

Hier sehr ihr den Zombies Reveal Trailer zu Call of Duty Modern Warfare 3:

Als Spieler könnt ihr nur warten bis das Problem behoben ist

Was kann man gegen Fehlercode 14515 machen? Als Spieler könnt ihr leider nichts machen, um das Problem zu lösen. Es bleibt euch also nur übrig zu warten, bis die Serverprobleme wieder behoben sind.

Ihr könnt versuchen, CoD MW3 neu zu starten oder den Server-Status auf der offiziellen Webseite von Activision zu checken, um weitere Informationen zu bekannten Fehlern oder plattformspezifischen Problemen zu erhalten.

Über diesen Link kommt ihr zum Activision Onlineservice. Hier könnt ihr den Status des Netzwerks euerer Plattform überprüfen und einsehen, ob alle Onlinedienste zu CoD MW3 aktuell verfügbar sind.

Wann tritt Fehlercode 14515 auf? Erstmals erschien der Fehler in der Beta von CoD MW3. Mit dem großen Release von CoD MW3 am 10. November 2023, bei dem nun nach der Kampagne auch die Multiplayer-Modi verfügbar wurden, kehrte das Problem in das Spiel zurück.

Wenn ihr gerade den Fehlercode 14515 in CoD MW3 angezeigt bekommt und die Wartezeit etwas verkürzen möchtet, dann findet ihr hier noch einen Guide dazu, wie ihr eure neuen In-Game-Waffen schnell aufleveln könnt:

CoD MW3: Die 7 besten Tipps, wie ihr eure Waffen schneller levelt