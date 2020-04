In Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered dürfen die Spieler eine Zeitreise zu einem der beliebtesten CoD-Ableger unternehmen. Aber das Highlight, der Multiplayer, fehlt bislang. Ein Leak verrät jetzt, warum das wohl so ist.

So steht’s aktuell um das Remastered von CoD MW 2: Am 31. März hatte das Warten für viele CoD-Fans ein Ende, denn endlich erschien das Remastered von Call of Duty Modern Warfare 2. Eine aufpolierte und aufgehübschte Version des Klassikers aus dem Jahre 2009 (Vorerst nur auf PS4).

Spielbar ist aber aktuell nur die coole Kampagne, vom Multiplayer-Modus fehlt jede Spur. Gerade der gilt aber für viele als das Herzstück und einer der besten MP-Modi der gesamten Reihe. Laut offiziellen Aussagen von Activision sei damit auch erst einmal nicht zu rechnen.

Aktuell konzentriert sich CoD auf Modern Warfare und das Battle Royale Warzone

Durch einen Leak kam ans Licht, dass derzeit hinter verschlossener Tür wohl doch an dem gerühmten Multiplayer gearbeitet wird. Nun meldet sich der Leaker zurück und bietet neue Informationen.

Woher kommen die Infos? Der Leak, auf den wir uns hier beziehen, stammt in beiden Fällen von TheGamingRevolution. Der hat sich in der CoD-Community durch seine korrekten Vorhersagen einen Namen gemacht. Nehmt diese Aussagen aber dennoch mit einer gesunden Portion Skepsis. Es handelt sich nicht um offiziell bestätigte Angaben.

Sein Twitter-Account scheint inzwischen gebannt worden zu sein, doch in einem kürzlich erschienen Video teilte er seine vermeintlichen Erkenntnisse mit der Welt:

„Sie wissen nicht, ob sie [den MP] jemals veröffentlichen werden“

Was sagt der neue Leak? Nach neusten Informationen sei der Multiplayer-Modus des Remastered im Prinzip fertig und könnte veröffentlicht werden. Jedoch haben sich die Entwickler dagegen entschieden, weil „sich so viel verändert hat und man sich nicht sicher ist, ob das der Community gefallen würde“.

Weiter heißt es zum Multiplayer: „Er habe sich weit vom ursprünglichen Modern Warfare 2 entfernt“. Der Grund für das Stillschweigen um den fehlenden Multiplayer-Modus sei dem Leak zufolge also die Angst, die Fans des Klassikers zu verärgern.

Weiter dazu im Video:

Ich habe gehört, dass sie es noch testen, also gehe ich davon aus, dass sie die Dinge immer noch ändern. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwann doch noch herauskommen wird, ich weiß nur wirklich nicht, wann. Es würde mich wirklich nicht überraschen, wenn es erst in einem Jahr sein wird. TheGamingRevolution via YouTube

Was sagt Activision dazu? Auf den aktuellen Leak ist der Publisher von Call of Duty oder Entwickler Infinity Ward nicht eingegangen. Steht aber weiterhin zu der Aussage, dass sie die Spieler-Schaft nicht unnötig teilen wollen.

Der Fokus liegt aktuell komplett auf CoD: Modern Warfare und den brandheißen Warzone-Modus. Dort reagiert man schnell auf das Feedback der Spieler und bringt prompt den beliebtesten Modus zurück und hat sogar eine lange gewünschte Überraschung im Petto.