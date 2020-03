Für viel Lob sorgte eine Aktion von Infinity Ward, den Entwicklern von Call of Duty: Modern Warfare. Sie erstatteten nämlich einem Spieler die Kosten für einen Battle Pass zurück, nachdem dieser ihn zu spät gekauft hat.

Was ist passiert? Der User Dreammaker– hat auf reddit seine Story aus Modern Warfare geteilt. So hat er den vollen Preis für den Battle Pass aus Season 1 in CoD-Points zurückerhalten. Als Begründung nannte Infinity Ward, dass er den Pass erst kurz vor Ende gekauft hat und deshalb nicht das meiste aus dem Pass herausholen konnte.

Infinity Ward schrieb dann noch, dass er doch lieber die Inhalte von Season 2 genießen soll. Dafür bekam er dann auch die CoD-Points für den Pass aus Season 1 zurück.

Diesen Text erhielt der Spieler als Erklärung. Quelle: reddit

Spieler sind begeistert – Wollen es auch probieren

Wie kommt die Aktion an? Der Thread auf reddit hat über 9000 Upvotes und dutzende Spieler feiern Infinity Ward für diese Aktion. Man zeige, dass die Spieler einem wichtig und man nicht nur auf das Geld aus sei.

Andere Spieler fragten, ob er denn die Inhalte aus Season 1 bekommen hätte, obwohl er ja nichts bezahlen musste. Das bestätigte der reddit-User. Er sagte: „Überraschenderweise ja. Ich habe meinen Battle Pass bereits freigespielt aber nicht gekauft. Ich habe ihn erst 30 Minuten vor Beginn der zweiten Season gekauft.“

Kann man die Entwickler so austricksen? Findige Spieler riechen jetzt eine gute Chance, um Infinity Ward auszutricksen. Sie wollen einfach bis zum Ende von Season 2 warten und dann erst kurz vor Ende den Pass kaufen und die Belohnungen abstauben. Dann würden sie, genau wie der Spieler jetzt zum Ende von Season 1, sowohl die freigespielten Inhalte behalten, als auch CoD-Points als Rückerstattung erhalten.

Dennoch muss man bedenken, dass auch Infinity Ward bei reddit mitliest und vermutlich mit solchen Aktionen rechnet. Es bleibt also abzuwarten, ob man mit dem Ende von Season 2 genauso vorgehen kann, wie der reddit-Nutzer aus dem Thread.

