In CoD Mobile startet bald die 5. Season mit 3 neuen Maps – Das steckt alles drin

Im Shooter Call of Duty: Mobile startet schon bald die 5. Season. Die nennt sich “In Deep Water“ und hat ein Wasser- und Meeresthema. Dazu kommen drei neue Maps, neue Charaktere, neue Waffenbaupläne, 50 Battle Pass-Stufen und noch viel mehr.

Wann geht Season 5 los? Bereits am Dienstag, dem 29. Juni 2021 geht es los und ihr könnt Season 5 in CoD Mobile spielen.

Was steckt alles in der Season? Highlight der Season ist zum einen die Rückkehr des totgeglaubten Charakters Ghost. Der Spielt beim neuen Event „Stahlmeer“ eine Rolle. Darin spielen zwei Fraktionen gegeneinander und erobern durch Missionen Gebiete. Die Fraktion, die am Ende am meisten erobert hat, gewinnt besondere Preise am Ende des Events.

Diese neuen Waffen gibt es: Als neue Schießeisen bekommt ihr die Shorty-Schrotflinte sowie das CR-56 AMAX. Außerdem bekommt ihr einen Hund als neue Operator-Fähigkeit.

Die 10 besten Waffen in CoD Mobile findet ihr übrigens hier.

Diese neuen Modi kommen: Wer gerne Cranked und Kill Confirmed spielt, hat mit Cranked: Confirmed jetzt beides auf einmal. Ground Mission wiederum bietet euch eine 10vs10-Version von Domination.

Außerdem gibt es einen neuen Battlepass in Activisions erfolgreichem Mobile-Shooter:

3 neue Maps kommen in Season 5

Was sind die neuen Maps? Gleich drei neue Maps erwarten euch in der neuen Season von CoD Mobile. Die Maps wären:

Suldal Harbor: Auf dieser mittelgroßen Map ist alles voller Verladekisten und enge Alleen dominieren das Gebiet. Es gibt viel Raum für brutale Nahkämpfe. Die Map wird bei Spielen im 5v5 und 10v10 unterstützt.

Auf dieser mittelgroßen Map ist alles voller Verladekisten und enge Alleen dominieren das Gebiet. Es gibt viel Raum für brutale Nahkämpfe. Die Map wird bei Spielen im 5v5 und 10v10 unterstützt. Docks: Hier handelt es um eine symmetrische, kleine Map mit vielen vertikalen Ebenen. Vorbild war hier eine Schiffswerft an der Themse. Ihr habt die Wahl zwischen Kämpfen in der Werft oder im Freien. Die Map kommt im Modus Feuergefecht zum Einsatz.

Hier handelt es um eine symmetrische, kleine Map mit vielen vertikalen Ebenen. Vorbild war hier eine Schiffswerft an der Themse. Ihr habt die Wahl zwischen Kämpfen in der Werft oder im Freien. Die Map kommt im Modus Feuergefecht zum Einsatz. Aniyah Incursion: Hier kämpft ihr um in einem ausgebombten Palast, der von Landschaft und weiteren Gebäuden umgeben ist. Die Kämpfe finden wahlweise in den luxuriösen Innenräumen oder auf dem Außengelände statt. Diese Map kann in 10v10-Modi und dem Angriff der Untoten gespielt werden.

CoD Mobile ist ein sehr guter Shooter für Smartphones. Wenn ihr weitere Spiele dieser Art sucht, dann schaut doch in unsere Liste der besten Battle-Royale-Games für Mobile rein.