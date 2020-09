Call of Duty: Black Ops Cold War wird wohl ein Feature haben, das für viele Multiplayer-Fans wichtig ist: Das Map-Voting. Das war kurioserweise in Modern Warfare nicht mehr vorhanden, doch ein kleines Detail im Multiplayer-Stream deutet stark auf die Rückkehr des Features hin, was Fans sehr freut.

Was hat es mit dem Map-Voting auf sich? Map-Voting war in den bisherigen Teilen von Call of Duty ein stetiges Feature. Darum ging es, dass die Lobby einer Multiplayer-Runde nach jedem Gefecht über die nächste Map abstimmen konnte. Die Map mit den meisten Stimmen wurde dann als nächstes gespielt.

In Call of Duty: Modern Warfare war dieses nützliche Feature aber plötzlich kein Thema mehr. Außerdem wurde nach jedem Spiel gleich die Lobby aufgelöst, was dann schade war, wenn man wirklich tüchtige und angenehme Mitspieler gefunden hatte.

Doch in einem Stream nach dem Reveal des Multiplayers von Cold War kann man gut sehen, dass sich unten links am Bildschirm ein kleines Fenster fürs Map-Voting befindet. Das Feature, das es auch im Vorgänger Black Ops 4 gab, dürfte also in Cold War wieder dabei sein.

Alle gesammelten Infos zum Multiplayer-Modus von Cold War findet ihr hier:

CoD Black Ops Cold War: Das bietet der Multiplayer – Alle Fakten nach Reveal

Fans freuen sich über Map-Voting

Darum ist Map-Voting so beliebt: Dass das Map-Voting zurück ist, freut die Fans von Call of Duty freilich. Denn über das nützliche kleine Feature konnte man unpopuläre Maps umgehen. Das war besonders dann wichtig, wenn diese Maps wegen Bugs und schlechter Balance unbeliebt waren. Außerdem konnten Entwickler so schnell erkennen, welche Maps wohl bald etwas Aufmerksamkeit benötigen dürften.

Hier sieht man das Map-Voting-Feature.

Daher war es für viele Spieler unverständlich, warum das Feature ausgerechnet in Modern Warfare fehlte und lange wurde lautstark gefordert, dass man es doch wieder einführen möge. In Modern Warfare ist dies bisher nicht passiert, aber zumindest die künftigen Spieler von Cold War auf reddit freut es sehr. Dort wird Entwickler Treyarch laut gepriesen und man freut sich über solche kleinen Dinge, die das CoD-Leben angenehmer machen.

Man hofft nun nur noch, dass im Spiel auch das automatische Auflösen der Lobby dann Geschichte sein wird. Die freudigen Reaktionen auf dieses kleine Feature stehen im Kontrast zu dem eher verhaltenen Feedback der Community zum Multiplayer-Reveal selbst. Denn dort waren vor allem viele Fahrzeuge zu sehen, was klassische Call-of-Duty-Fans nicht erfreute und vielmehr an das größer angelegte Battlefield erinnerte.