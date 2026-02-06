CoD: Black Ops 7 lässt Cheatern ab Season 2 keine Chance, will mit neuer Methode jeden Betrüger erwischen

2 Min. Christos Tsogos
CoD: Black Ops 7 lässt Cheatern ab Season 2 keine Chance, will mit neuer Methode jeden Betrüger erwischen

Call of Duty hatte schon immer Probleme mit einer Fraktion von Spielern: den Cheatern. Sie betrügen und vermiesen ehrlichen Fans den Spielspaß, und das auch in Black Ops 7. Der Anti-Cheat konnte dabei nur bedingt Abhilfe schaffen. Jetzt soll eine neue Methode den Betrügern das Handwerk legen.

Womit hat Black Ops 7 zu kämpfen? Cheater, und diese sind gerissen, was ihre Methoden angeht. Neben den üblichen Software-Cheatern, die Wallhacks oder Aimbots verwenden, gibt es auch Hardware-Cheater. Während ersteres in den meisten Fällen früher oder später entdeckt wird, sind Hardware-Cheats schwieriger zuzuordnen.

Oft rennen dann Betrüger mit diesen Geräten umher, feuern ohne Rückstoß herum oder können sogar Feuermodi von Waffen manipulieren. Activision hat sich das Spektakel nun lange genug mitangesehen und verspricht seit dem Release von Season 2 Verbesserungen.

Anti-Cheat analysiert ab sofort mehr als nur eure Hardware

Was wird sich ändern? Ab sofort soll das Anti-Cheat-System von Call of Duty Hardware-Cheats wie Cronus Zen und XIM Matrix erkennen können. Das Team stellt klar, dass solch eine Hardware schwierig zu tracken ist, deshalb wird das Anti-Cheat-System euer Spielverhalten analysieren.

Dazu gehört eure Bewegung, Ziel-Verhalten und Feuer-Aktivität. Anhand dieser Parameter wird dann ein Profil erstellt und geprüft, ob ihr cheatet oder ehrlich spielt. Wenn ersteres zutrifft, werdet ihr gebannt. Da sich Cheats und ihre Ersteller ständig weiterentwickeln, gleicht der Kampf dagegen einem Staffellauf.

Anfangs wird es also Erfolge beim Fang dieser Betrüger geben, doch mit der Zeit wird das System sich weiterentwickeln müssen, um weiterhin erfolgreich zu bleiben – das erklärt auch Activision.

Was sagen Fans zur neuen Methode? Die Meinungen auf Reddit sind gespalten. Einerseits freuen sich Fans, dass es Fortschritte gibt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Spieler, die keine Hoffnung darin haben, dass Call of Duty jemals cheaterfrei sein wird. Folgendes lässt sich vernehmen:

  • „Cool, diesmal ist es tatsächlich echt. Hoffentlich sperren sie sofort ein Konto, wenn ein solches Gerät mit ausreichender Sicherheit entdeckt wird! Ich verstehe die pessimistischen Kommentare, aber es ist großartig, dass endlich jemand dieses Problem anspricht!“ – Apexde
  • „Ich habe zwar wenig Hoffnung, aber ich wünsche ihnen viel Glück!“ – alinzalau
  • „Große Töne spucken. Ich hoffe wirklich, dass sie es schaffen, aber ihre Erfolgsbilanz ist im Moment ziemlich mies, also wer weiß. Stell dir vor, du wärst so ein Bot, dass du diese Geräte oder andere Cheats überhaupt erst brauchst.“ – c1p0
  • „Hoffentlich klappt es dieses Mal und sie sperren tatsächlich Leute dafür. Ich bin gespannt, wie viele Codetuber/Streamer davon betroffen sein werden. Und wenn sie schon dabei sind, sollten sie auch alle Leute sperren, die 2boxing betreiben.“ – PMMMR

Es bleibt also abzuwarten, wie gut der Anti-Cheat diesmal operiert und ob mehr Cheater verurteilt werden

Seid ihr positiv gestimmt oder habt ihr ebenfalls die Hoffnung auf cheaterfreie Lobbys verloren? Call of Duty: Black Ops 7 ist erst kürzlich in seine 2. Saison gestartet. Falls ihr die Patch Notes sucht, haben wir für euch die passende Übersicht: Call of Duty Black Ops 7: Patch Notes zu Season 2 auf Deutsch

