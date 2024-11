CoD Black Ops 6: SAUG Build – Das beste Loadout für die kleine MP

Die MP ist eine starke Wahl für den Multiplayer in Call of Duty: Black Ops 6, wenn es um den Nahkampf geht. Wie ihr diese Waffe deshalb optimal ausstatten solltet, erfahrt ihr hier.

In CoD Black Ops 6 enthält der Battle Pass von Season 1 zwei neue Waffen. Eine davon ist die MP „SAUG“, das vor allem auf kurze Strecken seine Fans in der Community finden konnte. Damit ihr das beste Setup für die Waffe benutzt, zeigen wir euch einen Build zur SAUG.

Was ist das für eine Waffe? Bei der SAUG handelt es sich um eine kleine aber effektive MP, die mit Season 1 ihren Weg in euer Arsenal gefunden hat. Die Waffe besitzt eine übergangene Mobilität und für ihre Verhältnisse akzeptable Reichweite. Vor allem in engen Räumen kann die SAUG ihr wahres Potenzial entfallten.

SAUG Build – Das beste Loadout für die MP

Was ist das für ein Build? Solltet ihr ein starkes Setup für den Nahkampf suchen und das mit dem geringsten Rückstoß, solltet ihr diesen Build nutzen:

Mündung: Kompensator oder Schalldämpfer

Kompensator oder Schalldämpfer Lauf: Langer Lauf

Langer Lauf Unterlauf: Vertikaler Vordergriff

Vertikaler Vordergriff Magazin: Flip-Magazin

Flip-Magazin Griff: Nahkampf-Griff

Nahkampf-Griff Schaft: Kampfschaft

Kampfschaft Feuermodifikation: Rückstoßfedern

Die Aufsätze auf Englisch Muzzle: Compensator or Suppresor

Compensator or Suppresor Barrel: Long Barrel

Long Barrel Underbarrel: Vertical Foregrip

Vertical Foregrip Magazine: Flip Magazine

Flip Magazine Rear Grip: CQB Grip

CQB Grip Stock: Combat Stock

Combat Stock Fire Mods: Recoilsprings

Beachtet, dass ihr für diesen Build die Wildcard „Revolverheld“ ausrüsten müsst, um 8 statt nur 5 Aufsätze verwenden zu können. Ihr erhaltet die Wildcard auf Spieler-Level 33.

