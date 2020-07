In Call of Duty: Modern Warfare gibt es viele verrückte Momente. Doch ein Spieler hat nun einen Clip zusammengebastelt, der wohl für viele Spieler unerwartet kommt.

Was ist das für ein Video? Der Clip geht über 5 Minuten lang und zeigt einen Zusammenschnitt diverser Memes, Animes und weiteren lustigen Ausschnitte. Dabei spielt all das noch in der Welt von Modern Warfare.

Der Clip erntet viel Lob und vor allem die Schnitte vom Ersteller werden bejubelt.

Clip wird bejubelt und lässt erstaunte Zuschauer zurück

Das ist das Video: Auf reddit hat der Clip bereits über 8000 Upvotes (Stand: 20. Juli um 15:00 Uhr). Wir binden ihn euch hier ein:

Im Clip sieht man eigentlich fast alles, was man dort nicht erwartet hat. Zunächst beginnt er mit einem Einsatz der Kali-Stöcke, was von einem asiatischen Anime begleitet wird.

Danach wurden noch Dinge aus Pacman, GTA 5 und Yu-Gi-Oh eingefügt. Über die kompletten 5 Minuten sieht man so viele verschiedene Ausschnitte, dass es schwer ist, sie beim ersten Anblick alle wahrzunehmen.

Wie kommt das Video an? Das Feedback auf diesen verrückten Clip ist grandios. Innerhalb von wenigen Stunden sammelt der Ersteller auf reddit tausende Upvotes.

Kommentare wie „Das Eingefügte ist so gut, danke!“ oder „Das ist verdammt großartig! Ich liebe den Yu-Gi-Oh-Part am meisten.“ sind unter dem Video zu lesen.

Gibt es mehr solcher Videos? Zuletzt erntete bereits ein anderer Spieler auf reddit extrem viel Lob für seine Zusammenschnitte. So zeigte er die übelsten Spielertypen in Modern Warfare und unterlegte das Ganze mit klassischer Musik.

Ein anderer Clip regte viele Spieler auf. So hat ein Twitch-Streamer live im Stream geschummelt und sich damit seinen Zuschauern aus Versehen offenbart. Twitch reagiert darauf und bannte ihn von ihrer Plattform. Spieler forderten daraufhin auch einen Bann in Modern Warfare.