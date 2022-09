Eines der größten Mobile-Games der Welt veranstaltet ein Turnier, bei dem ihr in Berlin zuschauen könnt

Das Mobile-Game Clash of Clans veranstaltet weltweite Watch-Partys für das Finale ihres Clash-Fests: Das E-Sport-World-Turnier, das vom 23. bis zum 25. September verlaufen wird. Auch die deutschen Fans können mitmachen, sofern sie aus Berlin oder Umgebung kommen.

Das gibt’s in Berlin: Heute, am 23. September, starteten in Helsinki die World-Finals des Mobile-Spiels Clash of Clans. Bei dem E-Sport-Event treten die weltweit besten Clash-Spieler aus 8 verschiedenen Teams um einen Preispool von 1 Million Dollar an, wobei der Gewinner 300.000 Dollar abstauben wird.

Parallel dazu veranstaltet der Entwickler Supercell für die Fans Viewing-Partys in verschiedenen Großstädten der Welt. Auch in Deutschland finden solche Viewing-Party statt, und zwar in der Hauptstadt Berlin.

Datum: Vom 23. September bis 25. September

Vom 23. September bis 25. September Uhrzeit: Von 09:00 bis 02:00 Uhr

Von 09:00 bis 02:00 Uhr Adresse: 10117 Berlin, Schützenstraße 73

LvL Berlin ist ein Treffpunkt von Gamern (Bildquelle: Twitter)

Als Location dafür wurde LvL Berlin auserkoren. Es gehört zu „LvL – World of Gaming“, einer Reihe von Veranstaltunsorten, die auf Gamer ausgelegt sind. Es gibt dort Arcade-Maschinen, VR-Areas, PCs und Konsolen zum gemeinsamen Zocken. Also alles, was ein Gamer-Herz begehrt.

Das ist Clash of Clans: Das Spiel erschien ursprünglich im August 2012 und ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Es gehört mit über 500 Millionen Downloads zu den am meisten gespielten Mobile-Games 2022.

Seit einigen Jahren wird auch die E-Sport-Szene von Clash of Clans auf- und weiter ausgebaut. 2019 wurde das erste Worlds-Turnier veranstaltet, bei dem die Gewinner 250.000 Dollar abgestaubt haben. Daran wird dieses Jahr angeknüpft, mit mehr Community-Bezug dank der Watch-Partys.

Wir haben übrigens schon mal mit einem Clash-Profi-Spieler über E-Sport auf Mobile-Geräten gesprochen:

