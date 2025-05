Die Namen der Gegner in Expedition 33 sind das Albernste, was den Entwicklern einfiel

Neues Zombie-Game sieht aus wie das Survival-Spiel, das sich alle von The Day Before erhofften – und es ist von bekannten Entwicklern

Generell haben die Entwickler viel Spaß gehabt und auch jede Menge kleine Albernheiten in das sonst doch ernste Spiel eingebaut. Einige dieser Albernheiten sind die Geheimnisse, die man in der ersten Stunde entdecken kann und sonst wohl für immer verpasst.

Ein weiteres Beispiel sind die „Sakapatate“, die ihr bei den Gestrals treffen könnt. Das sind von den Gestrals zusammengebaute Konstrukte, die das Dorf der Gestrals beschützen sollen. Wenn man sich die Sakapatate anschaut, sind das eher klobige und dickliche Kreaturen, die sich auch noch schwerfällig bewegen. Und „Sakapatate“ ist lediglich „Sack of Potatoes“ besonders undeutlich ausgesprochen. Ihr kämpft also gegen einen Sack voller Kartoffeln.

Clair Obscur Expedition 33: Attribute im Guide – So verteilt ihr eure Punkte am besten

Als Beispiel gibt es diese große Schlange auf der Weltkarte, einer der Super-Bosse. Die hat einen Leuchtturm als Kopf. In Französisch heißt er „Serpent Phare“, was buchstäblich „Schlangenleuchtturm“ heißt. Das ist so dumm, aber wir sind einfach dabei geblieben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie haben die Entwickler die Namen ausgewählt? Im Interview verrät Guillaume Broche, wie man zu den Namen der Feinde in Expedition 33 gekommen sei. Dahinter läge kein langer, großer Prozess der Überlegungen. Stattdessen gestand her:

Die Entwickler von Clair Obscur Expedition 33 geben aktuell sehr viele Interviews und sprechen dabei über so ziemlich jedes Detail der Entwicklung. Obwohl es im Interview von Alex Moukala mit dem Komponisten Lorien Testard und dem Game Director Guillaume Broche auf YouTube eigentlich um die fantastische Musik des Spiels ging, gab es auch andere Themen. Dabei ging es um die Namen der Feinde in Expedition 33. Denn die wirken sehr albern, wenn man darauf achtet.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to