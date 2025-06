Ein unscheinbares Mathe-Genie bekommt 23 Millionen Follower an einem einzigen Tag, weil er sich auf Tiktok anmeldet

Ein 32-jähriges Mathe-Genie lud sein erstes Video in den sozialen Medien hoch und bekam in nur wenigen Tagen über 23 Millionen Follower. Dabei stellt er sich in dem 4-Sekunden-Clip nur kurz vor.

Um wen geht es? Es handelt sich um den chinesischen Mathe-Professor Wei Dongyi. Seine Mathematik-Affinität besaß er schon im Kindesalter und wurde von seinem Vater inspiriert, der auch ein Mathe-Professor war.

Da Wei Dongyi bei der 49. und 50. Internationalen Mathematik-Olympiade keine Fehler machte und beide Male die Goldmedaille gewann, musste er keine Aufnahmeprüfung absolvieren, um an der Peking-Universität zugelassen zu werden.

Hier studierte Wei Dongyi bis 2014, wo er dann seinen Bachelor erreichte. Fünf Jahre später, mit 28 Jahren, erhielt er bereits seinen Doktor-Titel und ist seitdem ein Assistenz-Professor an der Peking-Universität.

„Dies ist mein Account“

Was ist das für ein Video? Wei Dongyi war dem Internet jedoch kein kompletter Fremder. In 2021 gingen seine Bilder bereits um die Welt, als er in einem Straßen-Interview zu sehen war, in dem er seinen bisherigen Werdegang darlegte. Nun hat er sich seinen eigenen offiziellen Account erstellt, auf der chinesischen Version von TikTok, Douyin.

Wei Dongyi lud dann sein erstes Video hoch. Ein 4-sekündiger Clip, in dem er sich mit folgenden Worten vorstellt: „Hallo zusammen, ich bin Wei Dongyi. Dies ist mein Account.“ (via X).

Durch das Video allein konnte der Mathematik-Professor auf dem Account innerhalb von fünf Tagen 23 Millionen Follower erreichen.

Gemeinsam mit seiner Familie setzte Wei Dongyi den Account auf. Er will ihn in Zukunft mit Inhalten über Mathematik bespielen und sich auf die Art mehr mit den Leuten, die ihn mögen, in Verbindung setzen.

Warum ist Wei Dongyi so beliebt? Die Faszination, die die Leute gegenüber Wei Dongyi empfinden, kann vor allem daran liegen, dass er sehr viel unscheinbarer aussieht, als er tatsächlich ist. Sein „normales“ Aussehen und Leben spiegelt nicht seinen großen Intellekt und seinen erstaunlichen Werdegang wider.

Das Mathe-Genie möchte allerdings nicht zu weit in die sozialen Medien eintauchen, wie es scheint. Denn Livestreaming beispielsweise lehnt er ab; er habe zu viel Angst, dass seine Inhalte missbraucht werden könnten.