25-Jähriger mietet teuren Roboter für ein Date, sagt, er fühlt sich nicht mehr einsam und braucht keine Freundin

Das machte der Influencer mit dem Roboter : Zhang lieh sich am 13. März den etwa 1,27 m großen und 35 Kilogramm schweren Roboter für einen Tag aus. Das kostete ihn etwa 1.400 €. Es hieß, er sei auf die Idee durch SF-Filme gekommen, in denen Menschen mit Robotern zusammenleben.

W as ist das für ein Roboter? Der G1 ist einer der fortschrittlichsten, humanoiden Roboter in China.

Der chinesische Influencer Zhang Genyuan (25) hat Wirtschaft in New York studiert und ist in China durch eine Dating-Show bekannt geworden. Jetzt hat er sich für etwa 1.300 € einen fortschrittlichen Roboter ausgeliehen und ist mit ihm auf ein Date gegangen. Das Video geht auf der chinesischen Variante von TikTok, RedNote, viral.

