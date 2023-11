Die chinesische Regierung will bis 2025 die Massenproduktion von menschlichen Robotern vorantreiben – So soll das klappen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Und es dürfte ein weiteres Indiz für die technische Entwicklung sein, dass die chinesische Regierung jetzt viel Geld in entsprechende Firmen investieren möchte, die sich in entsprechenden Bereichen verdient gemacht haben.

Nach der Präsentation erklärte das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, dass man auf diesen Fortschritten aufbauen wolle: Bis 2025 wolle man humanoide Roboter in Massenproduktion herstellen (via 3djuegos.com ).

Roboter werden bereits in einigen technischen Bereichen als Unterstützung eingesetzt, doch von richtigen humanoiden Robotern sind wir noch weit entfernt. Doch China will das jetzt mit Unterstützung großer Investitionen ändern. Im Blick hat man das Jahr 2025 und das könnte gar nicht so abwegig sein.

Roboter und künstliche Intelligenz werden im Alltag immer wichtiger. Nun hat die chinesische Regierung erklärt, dass man viel Hoffnung in menschliche Roboter setzt. Bereits 2025 will man mit der Massenproduktion beginnen.

