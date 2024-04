Beliebtes MMO kommt jetzt auf Steam, bringt Spieler-Housing, verzichtet auf Kämpfe

Sky: Children of the Light könnt ihr jetzt endlich auch auf Steam spielen. Worüber sich Spieler des friedlichen MMOs noch freuen können, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Spiel? Sky: Children of the Light ist ein MMO, das 2019 erschien und bisher auf Konsolen und Mobilgeräten spielbar war. Jetzt können auch PC-Spieler in die friedliche Welt dieses Multiplayers eintauchen. Denn seit dem 10. April 2024 ist es auch über Steam spielbar.

Bis jetzt hat das Spiel auf der Plattform bereits 86 % positive Bewertungen erhalten. Dazu ist Sky: Children of the Light kostenlos und damit vielleicht für jeden, der ein paar entspannte Spielstunden sucht, einen Versuch wert.

Das MMO verzichtet auf Kämpfe und stellt stattdessen die Gemeinschaft und Puzzle in den Fokus:

In Sky: Children of the Light erkundet ihr eine große Open World, die aus sieben Reichen besteht. Jenova Chen, Creative Director von thatgamecompany, ist es dabei wichtig, dass Spieler sich als Partner und nicht als Konkurrenten verstehen.

Was ist neu? Mit dem Steam-Release wurde auch ein neues Feature angekündigt, auf welches Spieler schon eine Weile gewartet haben, das aber letztlich wohl in jedem guten MMO nicht fehlen darf.

Angekündigt wurde die „Season of Nesting“, die am 15. April 2024 starten soll. In dieser Season soll sich alles darum drehen, sein eigenes „Nest“ zu bauen. Nach ein paar Quest haben Spieler also die Möglichkeit ihr eigenes kleines Heim für sich zu beanspruchen.

Ob Wohnzimmer oder Museum ist euch überlassen

Euer neues Haus sollt ihr frei nach euren Vorstellungen gestalten können. Ob ihr es zu einem entspannten Wohnzimmer oder zu einem kleinen Museum macht, bleibt dabei euch überlassen. Privatsphäre-Einstellungen erlauben es euch, eure Freunde in euer eigenes Haus einzuladen.

Bis jetzt hatten Spieler lediglich die Möglichkeit, ein paar kleinere Orte in der offenen Welt zu dekorieren. Lediglich, damit vielleicht ein paar andere Spieler sich daran erfreuen können, wenn sie vorbeikommen.

„Spieler fragen seit langem nach einer Version von Sky Häusern”, erklärt das Entwicklerstudio. Genau das wollen sie den Spielern jetzt bieten. Das neue Feature soll aber nach der Season nicht vergessen werden. Stattdessen sollen in Zukunft immer mal neue Herausforderungen kommen. Zusammen mit freischaltbaren Belohnungen und neuen Einrichtungssets mit mehr als 50 Gegenständen.

