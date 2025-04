Entwickler sagen, ihr Chef im Gaming-Studio könnte ohne KI nicht mal mehr eine E-Mail schreiben

Im Gespräch mit verschiedenen Menschen aus der Videospielbranche wurden diese darum gebeten, von ihren Geschichten und täglichen Auseinandersetzungen mit künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz zu erzählen. Die Berichte reichen von absurd bis überaus deprimierend – Doch vor allem scheinen sie alle eine gewisse Grundstimmung zu teilen.

Bei dem Titelbild handelt es sich um ein Symbolbild.

Wer meldet sich zu Wort? In einem Artikel des Online-Magazins Aftermath, äußern sich verschiedene Künstler, Spieledesigner und andere Entwickler zu den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz an ihrem Arbeitsplatz. Sie erklären, wie KI sich auf die Aufgaben auswirkt, für die sie ausgebildet und eingestellt wurden.

Ihre Namen und Arbeitgeber wurden zu ihrem Identitätsschutz geändert und trotz ihrer verschiedenen Gebiete, Unternehmen und Erfahrungen, teilen sie alle eine gewisse Grundstimmung: KI soll für viele Unternehmen ein Tool zu sein, um Prozesse zu beschleunigen, Probleme zu lösen und schnellere Ergebnisse zu erzielen.

Allerdings beschreiben die Entwickler das genaue Gegenteil. Ein Game Artist erwähnt beispielsweise seinen ausgebildeten und erfahrenen Art Director, der nun „nicht einmal mehr in der Lage sei, eine verdammte E-Mail ohne ChatGPT schreiben zu können.“ (via Aftermath)

KI soll Probleme lösen, die nicht existieren

Wieso lenkt KI die Spieleentwicklung in eine falsche Richtung? Der anonyme Game Artist, der sich über die seines Art Directors aufregt, hat in dem Artikel noch mehr zu berichten: „Ich habe keine Ahnung, wie er zum Art Director wurde, wenn er sich nicht einmal vorstellen kann, was er will, ohne ein direktes Endergebnis zu sehen. Er versteht nicht, dass nicht nur das Endergebnis wichtig ist, sondern auch der Weg dahin und die Fragen, die man auf dem Weg beantwortet.“

Aber es sei nicht nur die kreative Ader, die unter KI leidet, sondern auch der sinkende Anspruch und die Qualität eines Spiels. Schon direkt zu Beginn eines Projektes heißt es im Austausch mit Publishern und Investoren:

Sie [die Studios] finden es schwierig, eine Finanzierung zu bekommen, weil ein Spiel wie ein Autoverkauf gehandhabt wird, wo KI-generierte Bilder ohne Substanz verwendet werden, um irgendeine Vision darzustellen. Das ganze Spiel basiert auf dem Prompt ‘Was wäre, wenn ein Spiel …’, aber ohne eine Ahnung, ob es überhaupt Spaß machen würde oder wie man es unterhaltsam gestalten könnte. Das ist Wahnsinn.

Warum ist KI keine Hilfe? Aus dem Artikel geht hervor, dass Entwickler eine klare Meinung gegenüber künstlicher Intelligenz im kreativen Prozess der Spieleentwicklung haben: Sie haben KI entwickelt, um Probleme zu lösen, die eigentlich gar nicht existieren.

„Das einzige Problem, mit dem ich als professioneller Art Director in der Spielebranche konfrontiert werde, ist, dass ich und meine Art-Teams einfach in Ruhe gelassen werden wollen, damit wir coole Kunst machen können“, denkt ein Art Director über den angeblichen Zweck von KI im künstlerischen Bereich der Videospielentwicklung, „Hier gibt es kein Problem zu lösen.“

In einigen Bereichen ist künstliche Intelligenz nicht nur schwer zu integrieren, sondern macht die Entwickler sogar langsamer und unproduktiver. So berichtet ein Game Designer, dass er seine Zeit damit verbringe, der KI beizubringen, wie sie richtig funktioniert. Das dauert so lange, dass er selbst schneller programmiert hätte. Es sei eine riesige Zeitverschwendung und fühle sich an wie ein Angriff gegen das eigene Fachwissen, wofür der Game Designer eigentlich eingestellt wurde (via Aftermath).

