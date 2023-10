Nur 8 Tage nach der Premiere: Blutige Netflix-Serie zu Kultgame bekommt eine Staffel 2

Obwohl sich einige Personen an der Diversität des Netflix-Animes gestört haben , scheint die Serie ein Erfolg zu sein. Netflix hat die Fortsetzung nur acht Tage nach der Premiere von Staffel 1 mit einem Teaser-Trailer angekündigt. Dieser zeigt skizzenhaft, welche Charaktere in Staffel 2 vorkommen werden.

Insert

You are going to send email to