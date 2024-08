Monster Hunter Wilds beweist mit seiner nächsten Waffe, dass auch feige Jäger im Kampf cool aussehen können

Bō: Path of the Teal Lotus lässt euch die japanische Folklore erkunden

Monster Hunter World ist ein Action-RPG, in dem Ihr in die Rolle eines Monster-Jägers schlüpft. Begebt Euch auf die Spuren von mächtigen Bestien und erlegt sie ...

Allgemein scheint das leichte Bogengewehr noch schneller und agiler zu sein als in Monster Hunter World. Zockt ihr das leichte Bogengewehr oder seid ihr Fans vom rohen Nahkampf? Schreibt es uns in die Kommentare. Eine Übersicht aller Waffen findet ihr hier: Monster Hunter Wilds: Release, Crossplay, Demo, Waffen – Alles zum neuen Monster Hunter

Nachdem der Hammer mit seinen stumpfen Schlägen präsentiert wurde, zeigt Capcom nun das leichte Bogengewehr. Neben dem schweren Bogengewehr und dem Bogen ist das leichte Bogengewehr eine der Fernkampfoptionen, falls man nicht, wie mit dem Hammer , direkt am Maul des Monsters sein will. Wie das Video aber zeigt, hat man auch mit der Fernkampfwaffe coole Moves im Nahkampf.

