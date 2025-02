Weil das Gesundheitssystem in England eine Frau süchtig nach Candy Crush macht, muss es ihr 206.000 Euro zahlen

Shadow of War ist die Fortsetzung zu Shadow of Mordor und erzählt eine düstere Geschichte im HErr-der-Ringe-Universum.

Die Frau scheint zu den 17 % der Betroffenen zu gehören: Sie wurde innerhalb weniger Wochen süchtig nach dem Mobile Game Candy Crush und anderen virtuellen Spielautomaten. Die Dame aus England investierte ihr Geld vermutlich in digitale Goldbarren. In Candy Crush können diese nämlich für Echtgeld gekauft werden, um sich Züge, Tickets, Leben, Booster oder neue Level zu holen. Wie viel die Frau genau ausgab, ist nicht bekannt.

Wozu haben die Medikamente geführt? Das Medikament, das die Frau verschrieben bekam, fungiert als Dopaminagonist: Es aktiviert Dopaminrezeptoren und reguliert so das Level an Dopamin. Das kann allerdings bei 17 % aller Einnehmer des Medikaments dazu führen, dass sie eine Störung in der Impulskontrolle entwickeln.

Was für ein Problem hat die Frau? Die Dame aus England leidet unter dem Restless-Legs-Syndrom. Dabei handelt es sich um eine neurologische Krankheit, die die Beine betrifft (via NHS ).

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to