Die beliebteste Waffe von Warzone wird in Season 2 schlechter – Patch Notes zum großen Update

Call of Duty: Warzone startet in die zweite Season und hat einen Nerf für die beliebteste Waffe des Spiels im Gepäck. Wir verraten euch, was sich ändert. Die Patch Notes zu Season 2 findet ihr auf Seite 2.

Welche Waffe wird schlechter? Call of Duty: Warzone erhält mit dem Start von Season 2 in Black Ops 6 einige Anpassungen für verschiedene Waffen, darunter einen Nerf für das Sturmgewehr XM4, das aktuell als eine der Top-Waffen im Battle Royale gilt.

Das XM4 ist eine der am häufigsten gespielten Waffen des Spiels und kann vor allem als zuverlässiger Allrounder überzeugen, der zudem nicht erst freigeschaltet werden muss, sondern direkt spielbar ist. So schaffte es das Sturmgewehr, sich einen festen Platz in der Meta von Warzone zu ergattern.

In Season 2 wird das XM4 jedoch etwas verschlechtert, damit es nicht mehr auf allen Distanzen dominieren kann.

Meta-Gewehr wird schlechter

Was wird an dem XM4 verschlechtert? Das XM4 erhält vor allem einen Nerf für höhere Distanzen und bekommt somit eine verringerte Reichweite. Zudem wird der Schaden auf über 48,2 Meter gesenkt.

Ebenso wird der Schadensmultiplikator für Treffer auf die Beine von 1,0x auf 0,88x verringert und die Anvisierzeit mit dem Trommelmagazin von einer 15%igen Erhöhung auf 30 % gesteigert. Zu guter Letzt soll die vertikale und horizontale Rückstoßkontrolle durch den Puffergewichtsschaft verschlechtert werden.

Der Puffergewichtsschaft kam im Verlauf von Season 1 für das XM4 und das XMG ins Spiel und verringert den Rückstoß einer Waffe auf Kosten der Mobilität und der ZV-Geschwindigkeit (Anvisier-Zeit).

Auf Seite 2 gelangt ihr zu den Patch Notes von Season 2.