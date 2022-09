Was ist das neue Call of Duty? Call of Duty: Modern Warfare II ist das kommende und heiß begehrte Spiel der beliebten Shooter-Reihe im Jahre 2022. Als Entwickler sind wieder Infinity Ward am Start. Die waren schon am Modern Warfare von 2019 beteiligt und führen die Story von dort fort. Ihr könnt euch also endlich über eine Fortsetzung dieser spannenden Geschichte freuen.

Der Release erfolgt bereits am 28. Oktober 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Gute Nachrichten für Steam-Fans: Erstmals wieder soll der Launch eines Call-of-Duty-Games auch wieder auf Steam erfolgen.

So läuft die Beta

Wer jetzt schon zocken will, für den haben wir gute Nachrichten: Die Beta von Modern Warfare II findet in verschiedenen Phasen statt. Die laufen wie folgt:

16. bis 17. September: Diese Beta ist ein Early Access, aber nur für PlayStation-Spieler

Diese Beta ist ein Early Access, aber nur für PlayStation-Spieler 18. bis 20. September: Die Open Beta für Spieler auf der PlayStation startet

Die Open Beta für Spieler auf der PlayStation startet 22. bis 23. September: Hier beginnt der Early Access für PC sowie die Xbox. Gleichzeitig erfolgt die Open Beta für die PlayStation. Crossplay wird möglich sein.

Hier beginnt der Early Access für PC sowie die Xbox. Gleichzeitig erfolgt die Open Beta für die PlayStation. Crossplay wird möglich sein. 24. Bis 26. September: Endlich ist es so weit – Die Open Beta für alle Plattformen ist live und jeder kann ohne Key zocken.

Die jeweiligen Phasen beginnen jeweils um 19:00 Uhr unserer Zeit.

5 Dinge, die ihr wissen müsst, bevor ihr in die Beta von Call of Duty: Modern Warfare II eintaucht

Gibt es Preload? Ja, aber nur für PlayStation-Spieler. Ihr könnt euch schon am 14. September 2022 ab 19:00 Uhr die Beta im Voraus ziehen und so gleich zum Start am 16. September loslegen. Ihr müsst das Spiel aber vorbestellt haben, damit das klappt.

Wie bekomme ich Zugang? Beta-Access zu den Closed-Betas gibt es nur, wenn ihr einen Key habt. Den bekommt ihr garantiert, wenn ihr das Spiel vorbestellt. Wer also auf jeden Fall das neue Call of Duty zocken mag, der sollte schon jetzt zur Preorder greifen.

Die Beta könnt ihr euch dann über den regulären Konsolen-Store oder via Battle.net sowie Steam herunterladen.

Was kommt in der Beta vor? Die Entwickler haben bisher bestätigt, dass der reguläre 6vs6-Multiplayer auf diversen Maps vorkommt. Neben dem 6vs6-Multiplayer in mehreren typischen Call-of-Duty-Spielmodi bietet die Beta noch eine Überraschung, welche die Entwickler aber noch nicht verraten haben.

Außerdem könnt ihr euch in den beiden Open-Beta.-Wochenende besondere Goodies verdienen, die es nur in der Beta gibt und die auf das Hauptspiel übertragen werden. Es lohnt sich als, die Beta zu zocken!

So viel zur Beta und den Teilnahmemöglichkeiten. Weitere Informationen und Fakten zu Call of Duty: Modern Warfare II findet ihr hier.