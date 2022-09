Was ist das neue Call of Duty? Call of Duty: Modern Warfare II ist das neueste Spiel der Shooter-Serie und Nachfolger des beliebten Spiels aus dem Jahre 2019. Daher ist auch dieses Mal wieder Infinity Ward als Entwickler dabei.

Die Story des Spiels setzt an das Ende von Modern Warfare an und dieses Mal geht es gegen ein finsteres Drogenkartell. Ihr erfahrt also endlich, wie es nach Modern Warfare weitergeht. Außerdem kommen altbekannte Figuren wieder vor, darunter der grimmige Captain Price.

Der Release von Modern Warfare II ist bereits am 28. Oktober 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Obendrein soll das Game auf dem PC nicht nur via Battle.net, sondern auch wieder auf Steam erscheinen. Wer also schon immer Call of Duty auf Steam zocken wollte, hat jetzt endlich die Gelegenheit dazu.

Das müsst ihr vor der Beta wissen

Die Beta von Call of Duty: Modern Warfare II bietet euch die Gelegenheit, das neue Call of Duty schon vor dem Release zu testen. Doch beachtet die folgenden Dinge, bevor ihr euch an der Beta versucht.

Die Beta erfolgt in Phasen und nicht gleich auf allen Plattformen

Die Beta-Phasen gehen durchgehend vom 16. bis zum 26. September 2022. Doch die Betas sind nicht immer für alle Plattformen und Spieler. Hier ist der Plan der Beta-Phasen

16. bis 17. September: Closed Beta, aber nur für die PlayStation

Closed Beta, aber nur für die PlayStation 18. bis 20. September: Open Beta für alle Spieler, aber nur auf der PlayStation

Open Beta für alle Spieler, aber nur auf der PlayStation 22. bis 23. September: Closed Beta für den PC & die Xbox, Beginn der Open Beta für Spieler auf der PlayStation

Closed Beta für den PC & die Xbox, Beginn der Open Beta für Spieler auf der PlayStation 24. Bis 26. September: Die Open Beta für alle Plattformen beginnt jetzt

Der Beginn der Beta-Phasen ist immer um 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Besitzer der PlayStation 4 oder 5 können schon ab dem 14. September ab 19:00 Uhr das Spiel im Voraus herunterladen, sofern sie Vorbesteller sind. Preorder lohnt sich hier also doppelt. Download erfolgt jeweils auf den entsprechenden Konsolen-Shops sowie via Steam oder Activisions Plattform Battle.net.

Es gibt garantierte Beta-Keys

Um an den geschlossenen Betas teilzunehmen, benötigt ihr einen Beta-Key. Keys für den Closed-Beta-Zugang bekommt ihr mit etwas Glück über Giveaways bei Events oder über Gewinnspiele. Ein solches Ereignis war beispielsweise die Live-Show CoD: Next, die ihr auf unserem Twitch-Kanal MAX – Monsters & Explosions mitverfolgen konntet.

Doch es gibt auch eine todsichere Methode, wie ihr garantiert in die Beta zu Call of Duty: Modern Warfare II mitmachen könnt. Denn wenn ihr eine beliebige Version des Spiels vorbestellt, ist neben anderen Goodies auch ein Beta-Key für die Plattform eurer Wahl enthalten.

Wenn ihr also auf jeden Fall Call of Duty: Modern Warfare II vor Release zocken und kennenlernen wollt, dann ist die Vorbestellung ideal für euch!

Die Beta hat Auswirkungen auf das Hauptspiel

In der Beta könnt ihr diverse Inhalte testen und massenweise Gegner mit einer Vielzahl von Waffen und Gadgets umnieten. Doch was bringt es, der Top-Kill-Leader nach dem Match zu sein und was passiert mit euren Errungenschaften, wenn die Beta endet? Könnt ihr eure freigespielten Titel und Goodies mitnehmen, wenn der Release erfolgt?

Leider könnt ihr euren Fortschritt nach dem Ende der Beta nicht behalten. Das neue Spiel startet zum Release am 28. Oktober für jeden von euch bei null. Allerdings wisst ihr als aufmerksame Beta-Spieler schon, welche Wummen und Gadgets sich besonders lohnen und könnt schon gezielter beim Freispielen vorgehen.

Und dann haben die Entwickler noch versprochen, dass alle Beta-Teilnehmer Belohnungen erhalten. Insgesamt zehn verschiedene Belohnungen – darunter zwei Waffen-Blaupausen und ein Operator-Skin – können während eines oder beider Beta-Wochenenden verdient werden.

Diese Items können in der Beta ausgerüstet werden, sobald ihr sie freispielt. Diese besonderen Belohnungen können nur während der Beta selbst freigeschaltet werden.

Das sind die Inhalte der Beta

Was alles genau in der Beta zu finden ist, haben die Entwickler noch nicht völlig enthüllt. Bestätigt sind aber diverse Maps im regulären 6vs6-Multiplayer-Modus. Ihr bekommt einen bunten Mix aus bekannten Maps und völlig neuen Schauplätzen. Darunter die bereits im Vorfeld gelobte Map Marina Bay Grand Prix, die euch auf einer Formel-1-Rennstrecke kämpfen lässt.

Neben der regulären Call-of-Duty-Action in diversen Spielmodi werdet ihr laut den Entwicklern auch etwas Neues als Überraschung in der Beta vorfinden. Was genau da auf euch zukommt, wollen die Entwickler jetzt noch nicht verraten. Die neue Warzone, das Battle-Royale-Standalone zu Call of Duty, wird es aber in der Beta zu Modern Warfare II nicht geben.

Das hat es mit Crossplay auf sich

Aufgrund eines Exklusivvertrags zwischen Activision und Sony findet die Beta zuerst nur auf der PlayStation stattfinden. Ab dem 22. September werden aber auch die Xbox und der PC dazugeschaltet.

Bis zum Ende der Beta am 26. September könnt ihr alle zusammen spielen, egal ob ihr auf der PlayStation, der Xbox oder dem PC zockt: Alle Fans von Call of Duty: Modern Warfare II können jetzt sich gegenseitig nach Herzenslust abknallen und spektakulär in die Luft sprengen.

So viel zu unseren Beta-Fakten, die ihr wissen solltet. Weitere Informationen und Fakten zu Call of Duty: Modern Warfare II findet ihr hier.