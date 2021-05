Call of Duty: 2 Streamer killen einander gegenseitig die Karriere

Der Fall der beiden Streamer erinnert an die aktuelle Kontroverse um den ehemaligen Fußballnationalspieler Dennis Aogo. Der hatte eine SMS-Nachricht von seinem Kollegen bei Sky, Jens Lehmann, veröffentlicht, in dem der ihn einen „Quoten-Schwarzen“ nannte. Kurz darauf bekam Aogo selbst Ärger, weil er das Wort „vergasen“ verwendet hatte.

In diesem Tweet wurde wiederum Facebook Gaming markiert, eine wichtige Geldquelle für NitroLuke DX (via twitter ).

So lief der Streit: NitroLuke DX beschuldigte Leach am 7. Mai öffentlich auf Twitter, er habe sexistische Aussagen getätigt. Dabei taggte er auch „Activision Blizzard“, einen der Arbeitgeber von Leach.

Die beiden hatten 2020 noch zusammengearbeitet, dann aber kam es zu einem Streit. Leach warf NitroLukeDX vor, der habe Spenden gesammelt und das Geld nicht an die wohltätigen Organisationen weitergeleitet. NitroLukeDX ließ ihm daraufhin ein anwaltliches Schreiben zustellen und die Sache eskalierte von da an offenbar immer weiter.

Die Streamer Jeff Leach und NitroLukeDX haben beide ihre Partnerschaft mit Facebook Gaming verloren. Beide hatten einander so beschuldigt und mit Dreck beworfen, dass der Konflikt eskalierte. Die zwei Streamer stehen mit Call of Duty in Verbindung.

