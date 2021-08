Ja, sogar die bunte Gesichtsmaske von Razer bekommt eine Beta – So macht ihr mit

Ihr erinnert euch an die RGB-Gesichtsmaske mit Ventilatoren von Razer? Ist ja klar, dass so eine Gaming-Maske nicht ohne Beta veröffentlicht wird. Und genau dafür könnt ihr euch jetzt anmelden, wenn ihr bereit seid, Fotos zu teilen.

Was ist das für eine Maske? Während der Elektronik-Messe CEO 2021 stellte Razer die Gesichtsmaske, passend zur Corona-Pandemie, vor. Die Maske nennt sich inzwischen Razer Zephyr, lief vorher unter dem Projektnamen “Hazel”, verfügt über einen medizinischen N95-Atemschutz, ist wasserabweisend und verfügt – natürlich – über RGB, damit sie schön bunt leuchtet.

Wer nun Interesse an diesem schmucken Gamer-“Luftreiniger” verspürt, kann sich jetzt für die Beta anmelden. Doch es kann sein, dass dann mit eurem Gesicht geworben wird.

Beta-Anmeldung zu Razer Zephyr / Project Hazel

Wie meldet man sich an? Auf der Webseite von Razer könnt ihr euch für den Community-Beta-Test der Razer Zephyr anmelden (via razer.com). Scrollt dort etwas nach unten und ihr findet das Formular, in dem ihr euren Namen, Land, E-Mail-Adresse, Social-Media-Profil und eine Begründung, warum ihr bei der Beta teilnehmen möchtet, eintragen sollt.

Das müsst ihr bedenken: Razer selbst weist darauf hin, dass ihr euch mit der Registrierung für den Community-Beta-Test dazu bereiterklärt, Bilder und Feedback für die Kanäle von Razer in den sozialen Medien zu überlassen.

Gut möglich also, dass euer Gesicht mit der Maske dann auf den Social-Media-Profilen von Razer geteilt wird. Wer damit kein Problem hat, kann sich jetzt für die Chance auf eine Test-Teilnahme bei Razer registrieren. Mit Glück könnt ihr die Maske dann schon vor dem offiziellen Release testen.

Im YouTube-Trailer bekommt ihr weitere Einblicke in die Razer Zephyr.

Razer Zephyr – Release, Preis – Was ist bekannt?

Wann ist Release? Die Maske soll im 4. Quartal 2021 erscheinen. Ein genaueres Datum steht bisher nicht fest. Da man mit einer hohen Nachfrage rechnet, werde man den Verkauf in mehreren Wellen staffeln.

Wie viel kostet die Maske? Zum Preis der Razer Zephyr ist noch nichts bekannt.

Wie funktioniert das RGB? Die Maske bietet zwei RGB-Ringe, die die Luftfilter umgeben. Die RGB-Elemente sind übrigens mit der Razer-Chroma-Software kompatibel, sodass ihr die Zephyr in denselben Farben wie eure Tastatur oder euren PC leuchten lassen könnt.

Mit dem aktiven Belüftungssystem sollen mindesten 95 % der Partikel gefiltert werden, erklärt Razer.

Was hat sich verändert? Seit der Vorstellung von Project Hazel hat sich an der Maske etwas getan. So gibt es jetzt vorne, unten zwischen den Filtern, einen Grill. Möglich, dass dort Lautsprecher und Mikrofon ihren Platz finden.

Denn mit dem eingebauten Mikrofon nimmt die Zephyr eure Stimme auf und spielt sie dann aus dem Lautsprecher wieder ab. Das soll für eine klare Stimme sorgen, obwohl ihr eine Maske tragt.

Was bietet die Maske noch? Die Zephyr hat eine Silikon-Dichtung, die mit Luftundurchlässigkeit dafür sorgt, dass eure Brille beim Tragen nicht beschlägt. Das Sichtfenster der Maske hat eine Versiegelung gegen das Beschlagen. Wasserfest, kratzfest und robust soll die Maske laut Razer auch sein. Zudem fertigt man die Masken aus recyceltem Kunststoff an und trägt damit, neben der Wiederverwendbarkeit, auch dadurch zur Nachhaltigkeit bei, erklärt Razer.

Im “Luftreiniger” arbeiten N95-Filter, die man ersetzen kann. Die Lüfter dazu müssen einmal pro Tag aufgeladen werden. Um sie zu laden, könnt ihr die Zephyr ins Wireless-Charging-Case packen. Darin leuchten UV-Lampen, um das Wearable steril zu halten.