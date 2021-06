Wann können wir die heiß begehrte Maske „Project Hazel“ von Razer kaufen?

Kann ich die Maske in Deutschland überhaupt verwenden? Die Maske setzt auf die Schutzklasse N95. FFP2 erfüllt eine deutsche Norm, bei N95 handelt es sich um den amerikanischen Standard. In Deutschland sind alle Masken mit der Schutzklasse FFP2, KN95 und N95 zugelassen. Alle Regelungen zu den Schutzmasken findet ihr direkt bei der deutschen Bundesregierung (via bundesregierung.de ).

Ist die Maske in Deutschland erhältlich? Ob ihr die Maske bereits während der ersten Welle in Deutschland bestellen könnt, wissen wir noch nicht. Hier dürfte es aber von Razer bald weitere Informationen geben.

