Bungie zeigt versehentlich den neuen Preis vom DLC zu Destiny 2, löscht den Post direkt wieder

Wann gibt es neue Infos zu Codename: Frontiers? Bungie hat einen neuen Stream für Destiny 2 schon auf den 06. Mai angesetzt. Dieser soll um 18:00 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Dort werden neue Details über „Edge of Fate“, der neuen Erweiterung des Loot-Shooters berichtet. Es bleibt abzuwarten, was Bungie dort zu verkünden hat. Bis dahin könnt ihr gern hier über Codename: Frontiers lesen: Destiny 2 stellt 4 große Änderungen für die Zukunft des Shooters vor – Das müsst ihr wissen

Es handelte sich dabei um „Destiny 2: Year of Prophecy Collectors Edition“. Paul Tassi vermutet, es handelt sich hierbei um die Edition für die kommenden Erweiterungen „Apollo“ und „Behemoth“, die als Erweiterungen die Spieler nach The Final Shape unterhalten sollen. Es wurde nicht aufgelistet, was die Edition bereithalten wird, doch was bekannt wurde, ist der Preis.

Was wurde bekannt? Wie Paul Tassi, ein bekanntes Gesicht aus der Destiny-Community und Redakteur der Nachrichtenseite „Forbes“, verlauten ließ, wurde nach dem Schachbrett-Update in Destiny 2 für kurze Zeit auch ein neues Produkt von Bungie temporär angeboten (Quelle: forbes.com ), das dann aber wieder gelöscht wurde.

