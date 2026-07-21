Eine Brücke kostete 2 Millionen Euro und nach Fertigstellung merkte man, dass sie eine Kurve in einem Winkel von fast 90 Grad hat

Eine Brücke wird zu einem Problemfall: Ursprünglich sollte die Aishbagh Rail Over Bridge den Verkehr in Bhopal entlasten. Doch nach 10 Jahren Bauzeit und Kosten von rund 2 Millionen Euro gibt es jetzt ein Problem: Der Knick in der Brücke ist so stark, dass sie nicht ohne Risiko befahren werden kann. Die Verantwortlichen streiten sich darum, wer Schuld ist.

Um welche Brücke geht es? Die Aishbagh Rail Over Bridge ist eine Brücke, die Eisenbahngleise in der Stadt Bhopal in Indien überspannen soll und die verschiedenen Teile der Stadt besser verbinden und den Verkehr entlasten soll.

Die Brücke kostete rund 2 Millionen Euro und wurde nach jahrelanger Verzögerung im Jahr 2025 fertiggestellt. Das brachte jedoch eine Überraschung mit sich: In der Brücke befindet sich ein fast rechtwinkliger Knick, der ohne eine Übergangskurve auskommt und damit ein Problem für die Verkehrssicherheit darstellt.

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Starker Knick in der Brücke stellt wohl ein Unfallrisiko für den Verkehr dar

Warum ist die Kurve ein Problem? Experten warnen, dass Fahrzeuge beim Einfahren in eine derart abrupte Kurve leicht die Kontrolle verlieren können, besonders bei höherer Geschwindigkeit, schlechter Sicht oder Nässe. Deshalb wird das Bauwerk von vielen als potenzieller Unfallschwerpunkt eingestuft und ist seitdem gesperrt.

Niemand fühlt sich verantwortlich: Oppositionsvertreter der Kongresspartei sprechen von einem „Symbol der Korruption“ und werfen der Regierung vor, fragwürdige Technik und mangelhafte Kontrolle zugelassen zu haben, schreibt die Times of India. Hinzu komme, dass sich die Verantwortlichen gegenseitig das Problem zuschieben:

Die Eisenbahnverwaltung verantwortet den Teil über den Gleisen, das Public Works Department (PWD) ist hingegen für die Zufahrtsrampen verantwortlich.

Beide Seiten schieben sich für die Fehlkonstruktion gegenseitig die Verantwortung zu.

Nach einer Untersuchung ordnete der Chief Minister Ende Juni 2025 die Suspendierung von sieben Ingenieuren, darunter zwei Chefingenieure, wegen „schwerer Fahrlässigkeit“ bei Planung und Umsetzung der Brücke an. Das berichtet das Magazin TheOnlineCitizen.com.

Unter öffentlichem Druck wurde entschieden, die Brücke vor Inbetriebnahme umzubauen, statt sie komplett abzureißen.

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