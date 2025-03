Ein Schauspieler verpasste einen Drehtag von Breaking Bad, sorgte dafür, dass die Autoren eine der charismatischsten Figuren der Serie erschufen

Film- und Serienproduktionen verlaufen nicht immer so wie geplant, und viele Probleme müssen dann mit improvisierten Lösungen behoben werden. In der ikonischen Serie von Breaking Bad gab es auch einen solchen Zwischenfall, doch dieser erschuf eine bekannte Figur, die heute nicht mehr wegzudenken ist.

SPOILERWARNUNG: Solltet ihr die Serie von Breaking Bad noch nicht gesehen haben, solltet ihr jetzt am Besten nicht weiterlesen. Der Artikel hat einige Spoiler über zukünftige Ereignisse der Serie.

Welche Rolle ist gemeint? Jonathan Banks oder auch in Breaking Bad unter dem Namen „Mike Ehrmantraut“ bekannt, spielt den Problemlöser, Auftragskiller oder auch eiskalten Ermittler in der Serie, doch eigentlich sollte er gar nicht vorkommen.

Grund für seinen Auftritt und war ein plötzlicher Zwischenfall, der den Auftritt eines anderen Schauspielers verhinderte. Aus diesem Grund sahen sich die Autoren von Breaking Bad dazu gezwungen, eine Notlösung zu erschaffen, und so wurde Mike Ehrmantraut geboren.

Wortkarg, eiskalt und perfekt für die Rolle gemacht

Was war das für ein Zwischenfall? Rhea Seehorn (Kim Wexler aus Better Call Saul) nahm an einem Interview in „The Rich Eisen Show“ teil und offenbarte Details über die Produktion von Breaking Bad (via YouTube). Laut Rhea hätte es Mike in der Serie gar nicht gegeben. In Staffel 2 erstickt nämlich die Freundin von Jesse Pinkman an ihrem Erbrochenen.

Damit ihr Leichnam aber weggeschafft wird, sollte eigentlich Saul Goodman gerufen werden, aber das konnte nicht passieren, weil der Schauspieler von Saul zu der Zeit nicht verfügbar war. Eine Lösung musste her und deshalb entschieden sich die Autoren der Serie Mike Ehrmantraut zu erschaffen – den Problemlöser von Breaking Bad.

Diese kleine Änderung hatte einen großen Effekt auf die Serie von Breaking Bad sowie Better Call Saul, wie Rhea weiterführt. Saul hätte nämlich den Körper von Jesses Freundin im eiskalten Akt „entsorgen“ müssen, wie Mike es dann in der Folge getan hat. Das hätte den Charakter von Saul auch zukünftig komplett verändert.

Doch Rhea sowie Rich Eisen sind froh, dass es so gekommen ist, denn Jonathan Banks gibt mit Mike einer Figur Leben, die perfekt in das Raster des eiskalten Auftragskillers passt.