Alle lieben die Serie Breaking Bad – Als ich versucht habe, eine Salami aufzulösen, merkte ich: Die Serie lügt

Breaking Bad ist laut User-Wertungen die beste Serie aller Zeiten. Doch MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen wurde nie richtig warm mit der Serie. Als gelernte Chemikerin hat sie durch einen Versuch selbst herausfinden müssen, dass nicht alles stimmt, was Walter White und Jesse Pinkman fabrizieren.

Breaking Bad ist nicht nur eine der besten, sondern vermutlich die beste Serie, die bis heute erschienen ist. In einem Ranking auf Reddit wurden die größten Wertungsplattformen miteinander verglichen und ein durchschnittlicher Score gebildet. Als beste Serie geht daraus Breaking Bad hervor, sogar noch vor Game of Thrones und Chernobyl.

Während ich Platz 2 und 3 bereits gesehen habe (oder immer noch dran bin), habe ich bereits zwei Mal Breaking Bad abgebrochen. Ich habe es nie geschafft, über die vierte Folge hinauszukommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Das mag an einer Kombination aus mehreren Faktoren liegen:

Die einzelnen Episoden sind mit 45-50 Minuten sehr lang. Bei vielen Serien wie Fallout hat es mir nichts ausgemacht, wenn die Folgen fast eine Stunde lang dauern. Doch bei Breaking Bad hat es sich für mich etwas gezogen.

Mir wurde gesagt, dass die Serie erst ab der zweiten Staffel so richtig Fahrt aufnehmen soll. Bis dahin müsse man sich eben „durchquälen“.

Die Charaktere waren mir von Anfang an unsympathisch. Natürlich hätte ich noch mehr Episoden sehen müssen, um die Entwicklung der Protagonisten abzuwarten. Doch bei vielen anderen Serien habe ich bereits nach wenigen Folgen zumindest einen Charakter, den ich spannend finde.

Leider hat es der Hype nicht bis zu mir geschafft. Dabei hätte die Serie die beste Voraussetzung dafür, mich zu flashen. Vor meiner Zeit als Journalistin habe ich Chemie studiert und sogar fast einen Doktortitel erlangt.

Andere Wissenschaftsserien, wie The Big Bang Theory, haben mein Herz deshalb im Sturm erobert. Auch bei TBBT gibt es offensichtlich viel Quatsch, der nicht so stimmt. Ich erinnere mich da vor allem an die Laserschutzbrillen , mit denen man sich zwei gekochte Augäpfel einfangen würde.

Doch gerade, weil Breaking Bad einen viel ernsteren Ton anschlägt als TBBT, hätte ich erwartet, dass hier vor allem auf der chemischen Seite alles stimmt. Vermutlich ist das Comedy-Genre der Grund, wieso ich TBBT seine Fehler schneller verziehen habe. Bedauerlicherweise musste ich nämlich in einem Experiment mit einer „Leiche“ feststellen, dass bei Breaking Bad nicht alles korrekt ist.

Salami-Experiment zeigte mir, dass bei Breaking Bad nicht alles stimmt

Was war das für ein Experiment? In der zweiten Episode der ersten Staffel, die ich sogar noch gesehen habe, wird eine Leiche in einer Badewanne aufgelöst. Die Szene könnt ihr euch im folgenden Video von Rotten Tomatoes TV ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Zum Auflösen verwenden die beiden (Hobby-)Chemiker Flusssäure. Dabei handelt es sich um eine äußerst gefährliche Säure, die ich in meinem Studium so oft gemieden habe, wie es ging:

Flusssäure ist eine hochgiftige Substanz, die bei Hautkontakt tödlich sein kann. Sie wird besonders schnell von der Haut aufgenommen und kann somit tiefe Hautschichten und die Knochen schnell erreichen.

Die Säure kann das Calcium schon aus den Knochen lösen und starke Schmerzen verursachen, ohne dass etwas an der Hautoberfläche zu sehen ist.

Für den Fall einer Vergiftung steht deshalb in einigen Laboren eine Spritze mit Calciumgluconatlösung bereit, die unter die betroffene Stelle gespritzt werden kann. So kann die Flusssäure in der Theorie mit dem Calcium aus der Lösung reagieren, ohne die Knochen anzugreifen.

Flusssäure kann also besonders gut Knochen auflösen. Doch wie sieht es mit den fleischlichen Resten aus? Die Frage hatten wir uns damals im Auszubildenden-Labor gestellt und deshalb ein Experiment durchgeführt, das die Badewannenszene nachstellen soll.

Mittlerweile gibt es sogar einen Spin-off, den ich vermutlich ebenfalls niemals sehen werde:

Wir haben für das Experiment ein Plastikgefäß verwendet, da die Flusssäure unsere Glasgeräte aufgelöst hätte. Da hatte Walter White schon einmal recht. Für das Experiment wollten wir keine menschliche Leiche verwenden, deshalb haben wir als Ersatz eine Salami genutzt.

Wir mussten feststellen, dass sich die Salami auch nach mehreren Wochen nicht auflöste. Selbst die konzentrierte Flusssäure von 40 % half nicht, die Salami zu zerkleinern. Über die Enttäuschung bin ich bis heute nicht hinweggekommen.

Es gibt noch mehr Ungereimtheiten in der Serie, um Nachahmer zu verhindern. Die Syntheseschritte von Walter White, um blaues Crystal Meth herzustellen, sind beispielsweise erfunden.

Würde man seine Syntheseroute im Labor ausprobieren, würde man kein Crystal Meth erhalten, das so eine halluzinogene Wirkung hat – und schon gar nicht die blaue Farbe hat, die in der Serie zu sehen ist.

An der Stelle kann ich noch verstehen, dass die eigentliche Syntheseroute nicht in der Serie gezeigt werden soll. Doch bei der Flusssäure hätte ich gedacht, dass hier ein ähnlicher Effekt wie in der zweiten Episode zu sehen wäre.

Generell fühle ich mich in der Welt der Animes viel wohler. Hier gibt es kürzere Episoden und ich weiß, dass das Meiste darin Quatsch ist. Vor einigen Monaten hat mich eine grünhaarige Apothekerin besonders gefesselt: Neuer Anime überzeugt mit einer jungen Apothekerin und ich fiebere jeder neuen Folge entgegen