Ein Boss in einem meiner liebsten Action-RPGs ist mein schlimmster Albtraum, weil er mich ganz dreist belügt

MeinungSpecial
3 Min. Niko Hernes 0 Kommentare Lesezeichen
Ein Boss in einem meiner liebsten Action-RPGs ist mein schlimmster Albtraum, weil er mich ganz dreist belügt

Es gibt viele harte Bosse, die Spieler ins Schwitzen bringen, doch manchmal liegt das nicht nur an komplexen Mechaniken und starken Attacken. Manchmal wird man als Spieler auch angelogen, wie MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes am eigenen Leib erfahren musste.

Ich liebe Kingdom Hearts. Auch wenn die Geschichte und die Dialoge des Action-RPGs von Square Enix oft großer Quatsch sind, zogen mich die Disney-Welten und die unterschiedlichen Kampfsysteme immer wieder zurück.

Selbst im 1. Teil, der oftmals als schlecht gealtert dargestellt wird, habe ich ziemlich gerne fast alles im Spiel gemacht, auch wenn mir dabei ein dummer Fehler unterlaufen ist.

Um wirklich alles im Spiel zu machen, muss man auch die geheimen Bosse besiegen. Einer davon bringt mich aber noch heute ins Schwitzen, auch weil er mich angelogen hat.

Den Trailer zum neuesten Teil der Reihe findet ihr hier:

Kingdom Hearts 3 zeigt im Trailer das epische Finale der langen RPG-Reihe
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Forza Horizon 6 hat mich in 12 Minuten überzeugt, für 70 Euro mit dem Auto durch Japan zu heizen Neues Ritterspiel auf Steam überzeugt mich im Trailer sofort – und das liegt nicht nur am Cast und Gameplay 2026 kehrt auf Steam ein böses Märchen zurück und ihr müsst der Held werden Neuer besonderer LoL-Skin kostet bis zu 245 Euro, frustriert Spieler, weil er so schön ist Neues Action-RPG bucht unerlaubt Geld von Spielern ab – Jetzt äußern sich die Entwickler Nach Frieren und Jujutsu Kaisen solltet ihr euch unbedingt diesen neuen Anime-Hit ansehen Ein Gratis-Shooter erscheint in 2 Tagen, stellt erst jetzt vor, was genau Fans im Spiel erwartet: „Der Bruder hat sich endlich ans Passwort erinnert“ Ein deutsches MMORPG ist so beliebt, dass Spieler Angst haben sich auszuloggen, jetzt äußert sich ein Entwickler Ein neuer Shooter will sich von der Konkurrenz abheben, setzt auf berühmte Stimmen von Baldur’s Gate 3 und Clair Obscur statt auf KI Einer der besten Open-World-Shooter bekommt nach 13 Jahren ein Upgrade für PS5 Ein Film-Bösewicht aus 2025 kann es locker mit dem Joker aufnehmen, kann jetzt auf HBO Max bestaunt werden

Lebensleisten sollte man nicht immer vertrauen

Um welchen Boss geht es? Kurz vor Ende der Story hat man in Kingdom Hearts die Möglichkeit, optionale Etappen im Turnier auf dem Olymp zu machen. Am Ende wartet dann Sephiroth als finaler Gegner im Turnier. Fans von Final Fantasy 7 wissen: Mit dem ist nicht zu spaßen.

2017, mit dem Release von Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX (fürchterlicher Name), versuchte ich dann auch mein Glück gegen ihn. Immerhin wollte ich alle Trophäen auf der PS4 haben.

Der Kampf beginnt und ich kloppe auf ihn ein. Doch zu meiner Verwunderung sinkt seine Lebensleiste einfach nicht. Ich sterbe nach wenigen Sekunden und probiere es erneut. Vielleicht war es ja ein Bug. Tja, auch beim 2. Versuch verursache ich einfach keinen Schaden. Nach weiteren frustrierenden Kämpfen griff ich dann zu Google und schaute, ob noch andere Spieler so ein Problem haben.

Schnell stieß ich auf Foren-Einträge wie auf GameFAQs. Wie ich dann erfahren musste: Er hat einfach so viel Leben, dass die Lebensleiste es nicht anzeigen kann. In Kingdom Hearts haben Bosse meist nicht eine große Anzeige, sondern mehrere farbliche Anzeigen, die man nacheinander herunterkloppen muss.

Sephiroth hat aber so viel Leben, dass es keine angezeigte Leiste gibt und man ihm halt etwas Schaden verursachen muss, bis man einen Unterschied sieht. Das signalisiert das Spiel aber nicht, weshalb es so aussieht, als würde man 0 Schaden verursachen.

Wie das Ganze aussieht, könnt ihr im Video von Boss Fight Database sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum YouTube Inhalt

Auch abseits der Leiste ist Sephiroth ein wahres Brett

Wird der Kampf durch die Information leichter? Nein, absolut nicht. Ich hatte zwar die Gewissheit, dass es möglich ist, aber ich war auch einfach zu schwach und mal unter uns: auch einfach zu schlecht. Unzählige Level (und Stunden) später war ich so gut ausgerüstet, wie es nur ging.

Ich ergrindete mir die beste Waffe im Spiel, die Ultima-Klinge, hatte die besten Fähigkeiten dabei und viele Items. Doch er war trotzdem ein echtes Monster. Sephiroth hat viele großflächige Attacken, denen man nur schwer ausweichen kann, und wenn man ein, zwei Momente nicht aufpasst, wird man direkt erledigt, egal wie gut man ausgerüstet ist.

Da man den Kampf ohne Donald und Goofy bestreiten muss, muss man sich auch selbst um Heilung kümmern. Immerhin gab es mit Leaf Bracer eine Fähigkeit, die verhindert, dass man beim Heil-Zauber abgebrochen werden kann.

Trotzdem schaffte ich es einfach nicht. Eines Abends setzte ich mich mit meinem Kumpel zusammen und wir taten nichts anderes, als Sephiroth abwechselnd herauszufordern. Doch dann, nach unzähligen Grind-Sessions und traurigen Versuchen, schaffte es mein Kumpel. Er wich den Flammensäulen aus und konnte ihn letztendlich besiegen. Ich war erleichtert und freute mich über die Trophäe (auch wenn es mich bis heute ärgert, dass ich ihn nicht erledigt habe).

Als Belohnung winken dann noch eine coole Zwischensequenz mit Cloud und Sephiroth und das neue Schwert Einflügliger Engel, das ich dank der Ultima-Klinge aber nicht gebrauchen konnte.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Dark Souls startete einen Trend, der mir heute auf die Nerven geht
von Niko Hernes
Mehr zum Thema
Das Intro eines Spiels zu Star Wars ist auch nach 17 Jahren richtig gut, weil es den besten Schurken in Höchstform zeigt
von Niko Hernes
Mehr zum Thema
Ja, sie können mehr als nur Pokémon: So gut sieht das erste Gameplay des neuen Action-Rollenspiels von Game Freak aus
von Caroline Fuller

Viele Bosse haben mich fertig gemacht. Ich denke immer an Manus aus Dark Souls oder Malenia aus Elden Ring, aber keiner blieb mir so stark im Gedächtnis wie Sephiroth. Welche Bosse werdet ihr niemals vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Nervige Bossgegner findet ihr hier: 5 schlimme Boss-Gegner aus Videospielen, die aus einem bestimmten Grund einfach nur nerven

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren

ARC Raiders zeigt erste Roadmap für 2026, bringt noch im Frühjahr eine neue Map und ein Update für euer liebstes Hühnchen

Highguard Titel title

Ein Gratis-Shooter erscheint in 2 Tagen, stellt erst jetzt vor, was genau Fans im Spiel erwartet: „Der Bruder hat sich endlich ans Passwort erinnert“

Hytale Modderin wird angestellt Titelbild

Eine Modderin macht so gute Skins für Hytale, dass sie jetzt offiziell eingestellt wird

Valve wollte wohl heimlich ein Update für ihren MOBA-Shooter auf Steam bringen, doch ihr Hunger auf Pizza hat sie verraten

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx