Intros sind nicht nur für Filme wichtig, auch Spiele profitieren von starken Intro-Leveln. Ein Action-Spiel hat dabei ein so gutes, dass MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes nach über 15 Jahren immer noch nicht aufhören kann, darüber nachzudenken.

Jeder Spieler kennt die wenigen Momente in Videospielen, die einem auch nach Jahrzehnten noch in Erinnerung bleiben. Das können Dialoge, Bosskämpfe oder eben spezifische Level sein. Wenn ich an die besten Videospiel-Momente aller Zeiten denke, denke ich ziemlich schnell an Star Wars: The Force Unleashed.

Im Action-Titel aus 2008 spielt ihr Galen Marek, einen geheimen Schüler von Darth Vader. Als Sith-Schüler kämpft ihr in diversen Leveln gegen verschiedene Gegner und Bosskämpfe und werdet mit der Zeit immer mächtiger. The Force Unleashed ist ein gutes Action-Spiel, nicht herausragend, aber trotzdem so unterhaltsam, dass ich es bereits mehrfach durchgespielt habe. Ein paar Jahre nach dem Release auf der Wii und später noch einmal auf der Xbox 360.

Aber das Intro des Spiels sticht auch nach Jahren noch stark heraus, so sehr, dass es bis heute zu meinen liebsten Leveln aller Zeiten gehört, obwohl man einen anderen Charakter spielt: Darth Vader.

In Star Wars Jedi: Survivor spielt man einen deutlich netteren Charakter:

Der beste Einstieg, um einen Schurken zu präsentieren

Wieso ist das Intro so gut? Das erste Level von The Force Unleashed zeigt die Vorgeschichte von Marek und wie Darth Vader ihn überhaupt gefunden hat. Als Sith-Lord leitet man höchstpersönlich eine Invasion auf dem Planeten Kashyyyk, der von den Wookies bevölkert wird.

Mit einem schnellen Schritt und dem legendären Atmer stellt man sich mit Machtfertigkeiten und dem roten Lichtschwert den Kriegern. Dieses Level ist keine Herausforderung, und jede Blockade und jeder Gegner werden ohne Probleme fertiggemacht. Man ist die wortwörtliche 1-Mann-Armee des Imperiums. Am Ende gibt es noch einen Bosskampf gegen einen Jedi, doch auch der ist nicht sonderlich herausfordernd.

Was macht das Level so gut? The Force Unleashed ist nicht das einzige Spiel, das direkt am Anfang zeigt, wie stark man werden kann, aber es funktioniert auf 2 Ebenen richtig gut.

Spielerisch wird einem in einer (für Vader) harmlosen Umgebung gezeigt, wie stark die Macht und das Lichtschwert sein können, ohne es in einem schnöden Tutorial zu präsentieren. Gleichzeitig sieht man als Spieler den späteren Mentor in Bestform.

Auch innerhalb der Welt von Star Wars ist dieses Intro ein Highlight. Der wohl beste Schurke der Serie zeigt auf dem Schlachtfeld, was er alles draufhat. Zusammen mit dem Ende des Films Rogue One gehört das zu den besten Momenten von Vader und zeigt perfekt, warum er nach all den Jahren immer noch eine Bedrohung darstellt.

Kann ich das Spiel heute noch gut spielen? Die Steuerung ist etwas steifer , als man es von heutigen Action-Titeln gewohnt ist, doch es ist trotzdem noch gut spielbar, vor allem, wenn man eine richtige Power-Fantasy im Star-Wars-Universum erleben möchte. Auf Steam könnt ihr das Spiel (und den etwas schlechteren Nachfolger) kaufen und problemlos spielen.

Ohne Angebot zahlt ihr für den ersten Teil 19,50 €, erfahrungsgemäß sind die vielen Star-Wars-Spiele aber oft auch im Sale erhältlich.