Nach 20 Jahren bekommt das beste Rollenspiel über moderne Vampire einen Nachfolger: Schaut euch den Trailer an

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Was sagen die Spieler zum Erlebnis? Die Spieler sind zwar begeistert von dem schönen Gameplay, das sie zu sehen bekommen, wünschen sich aber noch etwas mehr vom Spiel zu sehen, wie in den Kommentaren auf Youtube deutlich wird.

Wunderschönes Rollenspiel erinnert an Chrono Trigger und Final Fantasy, erscheint kostenlos für PS Plus Extra und den Xbox Game Pass

Der Trailer gibt euch zudem einen Einblick in die dunkle und nicht so schönen Ecken von Seattle und baut damit die ganze Stimmung der “Unterwelt einer Metropole” sehr gut auf.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer zeigt vor allem die Kampf-Mechaniken, die euch in diesem Spiel aus der Ego-Perspektive erwarten werden. Zu sehen ist der Charakter, wie sie ihre Feinde mit schnellen Schlägen ausknockt oder Schockwellen nutzt, um sie auf den Boden zu werfen.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Insert

You are going to send email to