So wartet es sich deutlich leichter auf Bloodborne 2: Während des Amazon Spring Sales könnt ihr euch den “spirituellen Nachfolger” zu Bloodborne unglaublich günstig im Angebot schnappen!

Es ist kaum zu glauben, aber Bloodborne ist gerade zehn Jahre alt geworden. Das düstere Meisterwerk von FromSoftware hat sich seit seiner Veröffentlichung 2015 einen festen Platz im Herzen vieler Soulslike-Fans erkämpft. Doch während die Jahre ins Land ziehen und die Rufe nach einer Fortsetzung immer lauter werden, bleibt von Bloodborne 2 jede Spur aus. Kein Remaster, kein Sequel, keine offizielle Ankündigung – nur leere Hoffnung und endlose Spekulationen.

Doch was tun, wenn die Sehnsucht nach jenen schnellen, aggressiven Kämpfen, den engen Gassen einer viktorianischen Altstadt und der hoffnungslosen Atmosphäre von damals einfach nicht nachlässt? Wenn es keine Rückkehr nach Yharnam gibt, bleibt nur der Blick nach vorne – oder genauer gesagt, zu einer neuen Stadt, die all das bietet, was wir uns wünschen.

Eine Stadt, die im Chaos versinkt, in der abscheuliche Feinde im Dunkeln lauern und in der ihr euch mit einem breiten Arsenal an Schwertern, Äxten und Schusswaffen euren Weg bahnen müsst. Und als wäre das nicht schon verlockend genug, gibt es genau dieses Erlebnis aktuell mächtig reduziert im Amazon Frühlingsangebot.

Lies of P – Das beste “Bloodborne”, das wir bekommen können?

Wer Bloodborne gespielt hat, wird sich in Lies of P sofort zurechtfinden. Die Kämpfe sind schnell, aggressiv und erfordern zügige Reflexe. Statt eines klassischen Parierens setzt das Spiel auf das sogenannte Perfect Guard-System: Blockt ihr im richtigen Moment, nehmt ihr keinen Schaden und könnt Gegner ins Wanken bringen. Zusätzlich gibt es eine Stagger-Mechanik, die es ermöglicht, Feinde nach einer Reihe präziser Angriffe in einen kritischen Zustand zu versetzen – ein Konzept, das stark an die Visceral Attacks aus Bloodborne erinnert.

Doch Lies of P geht noch einen Schritt weiter. Euer Protagonist ist eine Puppe, die lügen kann – und genau das beeinflusst den Verlauf der Geschichte. Je nachdem, ob ihr die Wahrheit sagt oder lügt, ändern sich nicht nur Dialoge, sondern auch das Ende des Spiels. Diese Mechanik sorgt für eine spannende Dynamik, die deutlich von der Linearität von Bloodborne abweicht.

Alptraumhaft schön: Krat erinnert an jeder Straßenecke an Yharnam!

Als Pinocchio erkundet ihr die verwüsteten Straßen von Krat – mit den vielen liegengebliebenen Kutschen, flackernden Laternen und hohen Gebäuden kommt pures Yharnam-Flair auf!

Ein weiteres großes Schmankerl: Lies of P sieht schlichtweg fantastisch aus. Während Bloodborne immer noch mit stotternden 30 FPS auf der PlayStation 4 läuft und kein offizielles Update erhalten hat, könnt ihr Lies of P auf modernen Plattformen mit butterweichen 60 Bildern pro Sekunde genießen. Das bedeutet: Wer sich nach Bloodborne sehnt, bekommt hier nicht nur ein ähnliches Spielerlebnis, sondern auch ein enormes technisches Upgrade.

Lies of P ist ein würdiger Ersatz für Bloodborne 2

Natürlich ist Lies of P kein vollständiger Ersatz für Bloodborne – aber es ist das beste “Bloodborne”, das wir momentan bekommen können. Solange Sony und FromSoftware weiter schweigen und wir auf ein mögliches Bloodborne 2 warten, bleibt uns nichts anderes übrig, als neue Alternativen zu entdecken. Und in dieser Hinsicht hat Lies of P bewiesen, dass es mehr als nur eine billige Kopie ist – es ist eine würdige Weiterentwicklung des Genres. Wer also die düstere Atmosphäre, das fordernde Gameplay und das finstere Storytelling von Bloodborne vermisst, sollte zugreifen – vor allem zu diesem Preis!

Unser Deal-Ticker informiert euch jederzeit über die heißesten Tech- und Gaming-Angebote. Wenn ihr die besten Rabatte und Aktionen künftig nicht mehr verpassen wollt, seid ihr dort an der richtigen Adresse!