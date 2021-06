Blizzard übersieht Kombo in Hearthstone, sperrt das 1. Mal in 7 Jahren eine Karte

Blizzard musste jetzt das erste Mal in sieben Jahren zum äußersten greifen: Eine Karte in Hearthstone wird permanent aus dem Modus „Wild“ gebannt. Der „Seelenstehler“ (Stealer of Souls) machte den Hexenmeister in dem wilden Modus einfach übermächtig. Blizzard hatte offenbar eine üble Kombo-Möglichkeit übersehen.

Um die Karte geht es: Der Seelenstehler (Stealer of Souls) ist ein epischer Warlock-Diener mit der besonderen Fähigkeit; „Nachdem ihr eine Karte gezogen habt, kostet sie Leben statt Mana.“

Normalerweise hat man in Hearthstone einen begrenzte Anzahl an Lebenspunkten: Wenn die auf 0 sinken, hat man verloren. Dazu verfügt man über einen Pool an Manapunkten, der sich jede Runde erneuert.

Normalerwiese kosten Karten, die man ausspielt, Lebenspunkte

Doch solange „Seelenstehler“ auf dem Feld liegt, spielt der Warlock alle neu gezogenen Karten gegen Lebenspunkte aus

Die Karte kam erst vor wenigen Tagen mit “Höhlen des Wehklagens” neu zu Hearthstone.

Neue Kombo aus 3 Karten macht den Warlock viel zu stark

Das machte die Karte viel zu stark: Im Modus „Wild“ können Hearthstone-Spiel alle Karten einsetzen, die jemals zu Hearthstone kamen. Das erlaubte eine übermächtige Kombo aus 3 Karten:

Spieler legten den „Stealer of Souls“ aufs Feld – durch die alle neu gezogenen Karten Lebenspunkte statt Mana kosteten

Dann spielten sie „Violet Illusionist“ – durch die Karte kann man keine Lebenspunkte mehr in diesem Zug verlieren

Nun folgt die Karte Plot Twist – die alle Karten auf der Hand des Spielers zurück ins Deck mischt und ihn eine neue Hand ziehen lässt

Dadurch hat der Spieler eine komplette Hand an Karten, die er kostenlos aufs Spielfeld legen kann, weil sie Lebenspunkte kosten, er aber keine Lebenspunkte verliert.

So reagiert Blizzard: Die mussten jetzt das erste Mal in sieben Jahren Hearthstone eine Karte komplett für den Modus „Wild“ sperren. Es heißt die Karte wird in einem kleinen Update nächste Woche gesperrt. Spieler können den “Stealer of Souls” zwei Wochen lang entzaubern und dafür den vollen Staub zurückbekommen.

Der Patch soll am Mittwoch kommen.

Wie die koreanische Seite Inven meldet, ist der Bann das erste Mal, dass Blizzard eine Karte sperrt. Früher wurden solchen Karten “lediglich” generft oder sie wurden aus dem “Standard-Modus” zu Wild hin verfrachtet, wo allgemein “lockere” Regeln gelten.

Doch die neue Warlock-Kombo war offenbar selbst für Wild zu viel.

Wie wohl der französische Großmeister xBlyzes darauf reagieren würde, wenn ihm jemand mit dieser Kombo käme? Wahrscheinlich würde er ragequitten:

