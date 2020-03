Der Blizzard Agent ist inaktiv und sorgt für Probleme im Battle.Net. Spieler fürchten jetzt, dass sie den Start von Season 20 in Diablo 3 verpassen, wenn es zu Fehlern und Verbindungsabbrüchen kommt. Was sagt Blizzard?

Was ist das Problem? Einige Spieler berichten davon, dass sie Probleme im Battle Net haben. Teilweise können sie sich gar nicht erst in Spiele wie WoW oder Call of Duty. Warzone einloggen. Die Fehlermeldung „Blizzard Agent inaktiv“ begrüßt sie in der Software (Blizzard agent went to sleep).

Auf Twitter berichtet @blizzardcseu_de, der deutsche Kundensupport für die Nutzer der Software, dass man über die Probleme Bescheid weiß.

Was sagt Blizzard? Die schrieben zuerst um 13:32 Uhr am 13. März, dass man ein Problem mit den Authentifizierungsservern untersucht. Dadurch wären langsame oder fehlgeschlagene Login-Versuche möglich.

Doch die Lösung wurde noch nicht gefunden. Auch um 16:10 Uhr bestehen die Probleme weiterhin. Blizzard schreibt, dass man mit Hochdruck an einer Lösung arbeitet.

Außerdem entschuldigt man sich für die entstandenen Ausfälle.

Wir entschuldigen uns noch einmal für die heutigen Ausfälle. An der Behebung wird mit Hochdruck gearbeitet! #BlizzCS — Blizzard CS EU DE (@BlizzardCSEU_DE) March 13, 2020

Warum gerade heute? Start von Season 20 in Diablo 3

Was ist los bei Diablo? Heute, am Freitag den 13. März, ist der Start für Season 20 in Diablo 3 geplant. Das Datum stand von Anfang an in der Kritik, denn heute startet auch Delirium – die neue Liga in Path of Exile. Dass Blizzard den Start-Termin so unglücklich wählte, sorgte für viel Kritik gegenüber Blizzard.

Nun kommen auch noch die Login-Probleme dazu, die Spieler vom Benutzen der Battle.Net-Software abhalten.

Für Diablo-Fans ist das besonders bitter, denn die Season soll bereits um 17:00 Uhr durchstarten. Viele Spieler nehmen sich dann nichts anderes vor, um beim Wettrennen auf Level 70 möglichst einer der ersten zu sein.

Wie ihr in Season 20 von Diablo 3 schnell auf 70 levelt, zeigen wir euch hier. Doch dafür müssen die Server vernünftig mitmachen. Spieler fürchten nun, dass es wegen der Probleme um den Start der Season schlecht aussieht:

So…rip diablo 3 s20 right ? — Shujin01 (@syzz01) March 13, 2020

Just before Diablo 3 season 20 goes live omg 😡 — Ttv_sigkjaer (@ttv_Sigkjaer) March 13, 2020

Ridiculous. Diablo 3 season is about to begin within an hour (EU). it still doesn't work. — Lesbian Zyra (@zyraxlissandra) March 13, 2020

Zur Vorbereitung auf Season 20: