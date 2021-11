Black Friday: 3 günstige Gadgets, die euer Gaming verbessern – Für 15, 40 oder 90 €

Die Cyber Week läuft vom 18. bis zum 29. November 2021 und bietet mit dem Black Friday am 26. und dem Cyber Monday am 29. November zwei große Highlights. Wir ha...

Ihr sucht nach weiteren Empfehlungen rund um Black Friday? Dann schaut einmal hier vorbei. In diesem Artikel stellen wir euch Gründe vor, warum es sich lohnen könnte, am Black Friday einen zweiten Monitor zu kaufen:

Für wen ist das geeignet? Wer aufgrund seiner Arbeit oder wegen Gaming viel am Schreibtisch sitzt, der freut sich über Entlastung für Hüfte und Gesäß. Ein ergonomisches Kissen kann euch den Alltag erleichtern und kann sich an eurer Gesäß anpassen.

Eine Alternative wäre übrigens eine Lampe, die ihr direkt am Monitor befestigen könnt, um so für mehr Licht auf eurem Schreibtisch zu sorgen. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat so eine Lampe getestet und hält sie für den wichtigsten Kauf fürs Homeoffice, den er 2021 getätigt hat.

