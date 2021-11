Black Friday: Die besten Smartphones für Gamer, die ihr derzeit im Angebot bekommt

Dank Black Friday und Cyber Week bekommt ihr derzeit Smartphones von Samsung, OnePlus und Co stark reduziert. MeinMMO stellt euch die besten Smartphones von Samsung, Xiamoi und Co vor, die sich für euch lohnen könnten.

Darum geht’s: Die „Black Friday“-Angebote auf Amazon sind gestartet und aktuell könnt ihr bei einigen Produkten kräftig sparen. In unserem Artikel stellen wir euch die interessanten Smartphone-Angebote vor und erklären, für wen sich die reduzierten Geräte lohnen könnten.

Darum lohnen sich die Geräte auch für Gamer:

Alle vorgestellten Geräte bieten euch übrigens ein Display mit mindestens 120 Hz. Auf diese Weise könnt ihr euch sicher sein, dass auch flotte Spiele wie Shooter oder Mobas gut auf eurem Smartphone laufen werden.

Alle Geräte bieten euch außerdem einen leistungsstarken Prozessor und ein hochauflösendes, großes Display mit mindestens Full-HD. Alle genannten Smartphones bieten euch entweder ein AMOLED-OLED oder ein OLED-Display.

Jedes Handy hat mindestens 8 GB Arbeitsspeicher verbaut. Das sollte zum aktuellen Zeitpunkt auch für anspruchsvolles Gaming auf dem Smartphone reichen.

Wie lange laufen die Angebote? Die „Black Friday“-Woche auf Amazon läuft insgesamt 10 Tage. Ihr habt daher genügend Zeit, euch die Angebote anzusehen.

Alle Angebote kommen übrigens mit einer verlängerten Rückgabegarantie. Solltet ihr ein Weihnachtsgeschenk kaufen oder selbst einfach nicht zufrieden sein, dann könnt ihr alle gekauften Produkte bis zum 31. Januar zurückgeben.

Samsung S20 FE

Für wen lohnt sich das Gerät? Das S20 FE ist das Einstiegsgerät in die S20-Serie von Samsung und richtet sich vor allem an User, die an der Flagschiff-Serie interessiert sind, aber nicht so viel Geld ausgeben wollen. Ihr bekommt ein hochwertiges Gerät mit jeder Menge Leistung in Kombination mit einer tollen Kamera und einem Top-Display.

Samsung verbaut neben einem 6,5 Zoll großen AMOLED-Display mit 120 Hz auch einen 4.500 mAh starken Akku in das Gerät.

Wer bereit ist, rund 100 Euro mehr zu investieren, der bekommt mit der 5G-Variante noch etwas mehr Leistung und eine bessere Akkulaufzeit. Wer 5G nicht braucht, kann aber auch zum S20 FE greifen.

Die besten Powerbanks für Handy, Nintendo Switch und Co, die ihr 2021 kaufen könnt

Das kosten die Geräte:

Für das Samsung S20 FE zahlt ihr aktuell 419 Euro anstatt 649 Euro, ihr spart insgesamt 35 % im Vergleich zum normalen Amazonpreis.

Für das Samsung S20 FE 5G zahlt ihr aktuell 499 Euro anstatt 749 Euro, ihr spart insgesamt 33 % im Vergleich zum normalen Amazonpreis.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

One Plus 9 Pro

Für wen lohnt sich das Gerät? Das aktuelle Flaggschiff-Modell von OnePlus kann mit starker Verarbeitung und tollem Display überzeugen. Im Inneren kommt ein leistungsstarker Snapdragon 888 zum Einsatz und OnePlus setzt auf ein OLED-Display mit 120 Hz, welches sich auch für flotte Spiele eignet. Hinzu kommen eine gute Kamera und ein ausdauernder Akku.

Wollt ihr etwas Geld sparen, dann könnt ihr euch auch das Vorgängermodell, das OnePlus 8 ansehen. Das Gerät bekommt ihr am Black Friday ebenfalls im Angebot und kostet rund 200 Euro weniger und bietet ähnlich gute Werte wie das aktuelle Top-Modell von OnePlus.

Das kosten die Geräte:

Für das OnePlus 9 Pro 799 Euro anstatt 999 Euro, ihr spart 20 % im Vergleich zum normalen Amazonpreis

Für das OnePlus 8 zahlt ihr 399 Euro anstatt 699 Euro, ihr spart 50 % im Vergleich zum normalen Amazonpreis.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Falls ihr noch Zubehör für euer Smartphone braucht, in diesem Artikel stellen wir euch die besten Controller für euer Smartphone vor. Dabei stellen wir euch ein paar echte Highlights, aber auch ein paar Geheimtipps vor, die ihr euch ansehen solltet:

Die besten Controller fürs Handy, die ihr 2021 kaufen könnt

Xiaomi Poco X3 Pro

Für wen lohnt sich das Gerät? Mit dem Poco X3 Pro orientiert sich der chinesische Hersteller Xiaomi an der Mittelklasse. Für rund 300 Euro bekommt ihr hier ein ein OLED-Display mit 120 Hz, 8 GB RAM und mit 256 GB jede Menge internen Speicher. Mit dem Snapdragon 870 bekommt ihr zwar keinen topmodernen Chipsatz, die Leistung ist aber 2021 immer noch mehr als ausreichend.

Das Gerät bietet euch ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn ihr nicht mehr als 300 Euro für ein Smartphone ausgeben wollt. Zum aktuellen Zeitpunkt bekommt ihr das Gerät dank Black Friday bereits für 199 Euro.

Das kostet das Gerät: Aktuell zahlt ihr für das Poco X3 Pro 199 Euro und spart damit 50 % im Vergleich zum Normalpreis (399 Euro).

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Oppo Find X3 Pro

Für wen lohnt sich das Gerät? Der Hersteller Oppo ist hierzulande nicht so bekannt, stellt aber ebenfalls hochwertige und leistungsstarke Smartphones her. Oppo setzt beim Find X3 Pro auf den aktuellen Snapdragon 888 mit 5G-Unterstützung. Hinzu kommt ein AMOLED-Display mit 120 Hz. Das Gesamtpaket runden 12 GB RAM und 256 GB interner Speicher ab. Beachten solltet ihr, dass das Find X3 Pro keinen Micro-USB-Slot anbietet.

Das kostet das Gerät: Normalerweise zahlt ihr für das Find X3 Pro mehr als 1100 Euro, was für einen bei uns unbekannteren Hersteller sehr selbstbewusst wirkt. Denn für ein Smartphone ist das immer noch viel Geld. Zum aktuellen Zeitpunkt bekommt ihr das Gerät dank Black Friday bereits für 849 Euro

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Falls ihr noch Spiele für euer altes oder neues Smartphone sucht, hier stellen wir euch die besten Mobile-MMORPGs für iOS und Android vor:

Die 9 besten Mobile-MMORPGs 2021 für iOS und Android