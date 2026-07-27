Eines der besten MMORPGs auf Steam ist für seinen Endlos-Grind bekannt, streicht den jetzt aus dem Spiel

In Black Desert Online lief gerade das größte Event des Jahres, und die angekündigten Änderungen haben es in sich.

Was war das für ein Event? Der Heidel Ball ist ein jährliches Event für Black Desert Online, bei dem die Entwickler große Veränderungen an ihrem Spiel ankündigen und den Weg für die nächsten Updates vorgeben.

Auch dieses Jahr gab es dabei große Veränderungen, die unter anderem den Grind im Spiel maßgeblich verändern sollen.

Hier könnt ihr die neue Klasse von Black Desert Online sehen:

Video starten Black Desert Online zeigt im Teaser-Trailer die neue Gambit-Klasse Autoplay

Bye Bye Level-Grind

Was gibt es für Änderungen? Die Änderungen sind so zahlreich, dass wir hier nur die Highlights behandeln können. Angefangen mit der großen Level-Veränderung. Bislang gab es in Black Desert Online kein echtes Level-Cap.

Zwar wurde die Leveling-Phase so langsam, dass Profis nicht weit von normalen Spielern entfernt waren, doch das System gehört der Vergangenheit an.

In Zukunft soll mit Level 75 ein neues maximales Level eingeführt werden. Das soll am 7. Oktober starten. Zuvor gilt das Max-Level 70 ab dem 12. August. Das Level-System soll sich zeitgleich so verändern, dass ein Spieler, der 2 Stunden am Tag spielt, in etwa 2 Monaten das maximale Level von 75 erreichen wird. Der Endlos-Grind wird also zwar abgeschafft, im Vergleich braucht man aber weiterhin recht lange für das maximale Level in BDO.

Im Endgame sind die Spieler dann ab Level 66. Hier sollen die Spielmodi: „Black Shrine“, „Red Battlefield“, „Node Wars“, und „Conquest Wars“ die nötigen Erfahrungspunkte einbringen, auch ohne das traditionelle Monster gekloppe.

Was kommt noch? Ein weiterer großer Änderungspunkt ist das Hyperboost-Feature. Im neuen System für neue und zurückkehrende Spieler erhalten diese nach Abschluss des Kampfkurses an der „Olvia Academy“ einen Charakter mit 730 Gearscore.

Außerdem gibt es einige Ausrüstungsgegenstände zum schnellen Start ins Spiel. Die Entwickler wollen die Spielerbasis damit noch weiter zusammenrücken lassen.

Eine weitere große Änderung lässt euch euren Charakter Ingame per Knopfdruck zu einem anderen aus eurer „Familie“ wechseln. Die Charaktere lassen sich obendrein zum Sammeln, Verarbeiten oder Angeln schicken – während ihr weiterspielen dürft.

Weitere Features, die geplant sind (Quelle mmorpg.org.pl):

Edania Teil 2 – neue Handlung, neue Gebiete und Bosse

– neue Handlung, neue Gebiete und Bosse „Creta“ und „Aperon“ – zwei neue Schmuck-Sets für hohe Stufen

– zwei neue Schmuck-Sets für hohe Stufen Eine umfangreiche Erweiterung der „Oceans“-Inhalte : neue Schiffe, Ausrüstung, eine neue Insel, neue Funktionen

: neue Schiffe, Ausrüstung, eine neue Insel, neue Funktionen Integrierte PvP-Rangliste

Inhaltsplaner – ein System, das die Planung und Verwaltung von Aktivitäten im Spiel erleichtert

– ein System, das die Planung und Verwaltung von Aktivitäten im Spiel erleichtert Schatzlogbuch – ein Tagebuch, mit dem ihr euren Fortschritt und eure Methoden zum Erlangen seltener Schätze ganz einfach nachverfolgen könnt

– ein Tagebuch, mit dem ihr euren Fortschritt und eure Methoden zum Erlangen seltener Schätze ganz einfach nachverfolgen könnt Integration der Lebensfertigkeiten – alle Werkzeuge, Artefakte und handgefertigten Schmuckstücke lassen sich in einem eigenen Fenster verwalten und einfach austauschen

– alle Werkzeuge, Artefakte und handgefertigten Schmuckstücke lassen sich in einem eigenen Fenster verwalten und einfach austauschen Marnis Kampfanalysator – ein integriertes Tool zur Kampfanalyse

Was sagt ihr zur Abschaffung des Mega-Grinds in Black Desert Online? Meint ihr, das gehörte schon fest zum MMORPG dazu oder spielt es sich besser ohne? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Auch die neue Klasse rückte beim Heidel Ball 2026 in den Fokus: Eines der besten MMORPGs auf Steam bringt eine neue Klasse, setzt auf Revolver und Granaten