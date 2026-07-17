Eines der besten MMORPGs auf Steam bringt eine neue Klasse, setzt auf Revolver und Granaten

Die Entwickler von Black Desert Online haben ihre neue Klasse im Teaser-Trailer vorgestellt, doch die Freude der Fans hält sich in Grenzen.

Was ist das für eine neue Klasse? Die Entwickler von Black Desert Online haben in einem neuen Teaser-Trailer den Gambit vorgestellt. Die neue Klasse ist dabei eher etwas futuristisch für die Fantasy-Welt des MMORPGs geraten und kämpft mit Granaten und einem Revolver.

Im Trailer dreht sich hingegen alles um Schach und die Schwächen des Gegners. Das Video deutet damit an, dass die Klasse die Schwächen seiner Gegner durchschauen kann und stets einen Schritt voraus ist. Doch den Fans reicht das nicht.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer mit eigenen Augen sehen:

Video starten Black Desert Online zeigt im Teaser-Trailer die neue Gambit-Klasse Autoplay

Zu kryptisch für Hype

Was ärgert die Spieler? Die Spieler zeigen sich in den Kommentaren auf YouTube verärgert über den Teaser-Trailer. Dieser zeigt der Community einfach zu wenig von der neuen Klasse und lässt zu viele Fragen unbeantwortet. So schreiben sie:

brandonnowonline6533: „Alles klar, gebt ihm ein Großschwert für seine Erweckung und willkommen zurück, Dante.“

Francis-x9l4j: „Nach über 5.000 Stunden Spielzeit gibt es immer noch zwei Dinge, die ich in BDO nicht getan habe: 1) Nekromantie, 2) Spaß haben.“

Muphet: „Das Vorschaubild des Videos erklärt die neue Klasse besser als das Video selbst. [Man sieht einen Mann mit Revolver]“

Mehr zu neuen Klasse und auch das Release-Date gibt es wohl erst nächste Woche, am 25. Juli beim Heidel Ball 2026. Das Event dreht sich voll und ganz um Black Desert Online und feiert den 10-jährigen Geburtstag der EU- und NA-Server.

Wir haben mit den wichtigsten Köpfen des Genres über die Zukunft gesprochen und sie sind sich erstaunlich einig:

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Wie steht es um Black Desert Online? Die Entwickler von Black Desert Online haben mit ihrem neuen Spiel Crimson Desert einen Mega-Erfolg gelandet und entsprechend viele Einnahmen generiert. Davon dürfte auch Black Desert Online profitieren.

Die großen Ankündigungen neben der Klasse heben die Entwickler sich für besagten Heidel Ball auf. Das MMORPG hat gerade einen guten Stand in der Branche, den die Entwickler wohl auch zu gerne weiter ausbauen werden.

Während woanders die Entwickler kriseln, läuft es bei Pearl Abyss gerade einfach zu gut. Würdet ihr mit einem großen Update mal wieder in Black Desert Online reinschauen? Schreibt es gerne in unsere Kommentare! Erst vor einem Monat haben die Entwickler gefeiert: Eines der besten MMORPGs auf Steam kostet gerade nur 99 Cent, feiert großes Jubiläum