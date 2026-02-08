Nur noch bis Montagabend: Zum Super Bowl erlassen euch MediaMarkt und Saturn die Mehrwertsteuer!

Wenn ihr gerade auf der Suche nach günstiger Hardware und Heimelektronik seid, lohnt sich der Blick auf MediaMarkts und Saturns Mehrwertsteuer-Aktion zum Super Bowl.

Die kürzlich angekündigte Mehrwertsteuer-Aktion, bei der ihr als registrierte Kunden einen Nachlass von 15,966 Prozent auf zahlreiche Produkte bei MediaMarkt und bei Saturn bekommt, ist im vollen Gange.

Doch das Angebot anlässlich der US-Football-Meisterschaft Super Bowl LX, die am 9. Februar 2026 um 00:30 Uhr MEZ startet, gilt nur noch bis zum Abend des selbigen Tages um 23:59 Uhr.

So habt ihr also noch den ganzen Sonntag und Montag Zeit, wenn ihr auf die vielen Angebote mit dem Rabatt zurückgreifen wollt. Mit dabei sind auch Konsolen- und weitere Gaming-Hardware.

So bekommt ihr beispielsweise die Nintendo Switch 2 im Bundle mit Mario Kart World gegenüber dem Streichpreis rund 80 Euro günstiger.

Mit dabei ist auch die PlayStation 5 Pro um rund 130 Euro reduziert oder die Xbox Series X für rund 96 Euro weniger. Auch PC-Hardware ist mit von der Partie.

Ebenso sind einige Spiele für die Aktion qualifiziert, passenderweise auch Wild Card Football. Ansonsten gibt es bei der Aktion auch noch zahlreiche Produkte aus weiteren Kategorien, wie Haushaltselektronik und Co. Alle Artikel findet ihr auf der Übersichtsseite bei MediaMarkt und bei Saturn.

