Battlefield 2042: Fans sind nach einem Leak zu den Waffen „verdammt enttäuscht“

Knapp eine Woche vor dem Start vom Early Access von Battlefield 2042 diskutieren Fans, ob der Online-Shooter genügend Inhalt bietet. Grund dafür ist ein Leak der kompletten Waffenliste auf Reddit: Den Fans sind nun zu wenige “neue Waffen” in Battlefield 2042.

Die Battlefield-Spiele setzen sich von der Konkurrenz traditionell mit den größeren Dimensionen der Spielerfahrung ab: Größere Maps, mehr Spieler, mehr Waffen.

In Battlefield 2042 tummeln sich zwar tatsächlichen noch mehr Spieler auf noch größeren Maps als bisher, aber die Leaks zeigen: Die Auswahl an Waffen ist offenbar stark geschrumpft.

Leaks zeigen wenige Waffen zum Release

Das sorgt für die Enttäuschung: Reddit-User aaronfrogger hat früher Zugang zum Spiel bekommen, als von EA und DICE gedacht. Dadurch konnte er einen Screenshot der vermutlichen Waffen-Sammlung des Spiels zu Release machen, die er online stellte. Diese Liste zeigt 22 Waffen insgesamt, darunter nur 4 Sturmgewehre oder Maschinenpistolen.

Dieser Screenshot zeigt vermutlich alle Waffen von Battlefield 2042 zu Release. Quelle: Reddit

Warum empfinden das Leute als Enttäuschung? Zum Release von Battlefield 4 hatten Spieler Zugriff auf über 70 Waffen, darunter 11 Sturmgewehre. Jetzt sind es insgesamt nur 22 Waffen.

Den bisherigen Infos nach zu urteilen sind dank dem Spielmodus Battlefield Portal, der bei Fans sehr gut ankommt, also mehr Waffen aus Battlefield 3 in Battlefield 2042 spielbar als Waffen aus Battlefield 2042 (via BravoIntel auf Twitter).

Hoffnung ruht auf Battlefield Portal und Waffenaufsätzen

Was reagiert die Community? Battlefield-Spieler lieben die Vielfalt, die alte Spiele dank der Menge an Waffen geboten haben. Dementsprechend enttäuscht zeigen sich Fans über die Leaks:

„Das sind alle Waffen zum Launch? Das ist wirklich, wirklich schlecht.“ (spookyhog via Reddit)

„Echt lächerlich. Ich hoffe wirklich, dass das nicht alles ist.“ (yfa17 via Reddit)

„Das… ist wirklich eine beschissene Menge an Waffen. Ich fühle mich beleidigt.“ (GenoshaOne7FIVE via Reddit)

Wo sehen Fans Hoffnung? Nicht alle Fans sind so sauer über diese Neuigkeiten. Twitter-User @PillzSufrie meint, dass viele Waffen in vergangenen Battlefield-Spielen nur leicht unterschiedliche Versionen von anderen Gewehren sind.

Mit dem neuen Waffenaufsatz-System sollten deshalb die wenigen vorhandenen Waffen also so flexibel funktionieren, dass sie viele verschiedene Gewehre aus den alten Spielen ersetzen können:

Auch über Battlefield Portal stehen Spielern zahlreiche Knarren aus den alten Teilen zu Verfügung, die sie nach Bedarf in die auswählbare Ausrüstung der Matches hinzufügen können.

Soll mehr kommen? Laut Branchen-Insider Tom Henderson sollen angeblich auch 6 – 8 neue Waffen pro Modus mit jeder Season dazukommen. Auch diese Infos stammen aber aus einem Leak und sind deshalb nicht offiziell bestätigt. Vonseiten EA oder DICE gibt es noch keine konkreten Aussagen zu den Inhalten der Seasons oder des Battle Pass.

Was ist eure Meinung dazu? Sind 22 Waffen genug für das Hauptspiel? Ist das Waffenaufsatz-System und Battlefield Portal genug Kompensation? Oder findet ihr, dass hier am falschen Ende gespart wurde? Teilt Meinung gerne in den Kommentaren.