Holt euch jetzt eines der besten PS4-Games auf Steam und spart über 30 Euro – „Ein Meisterwerk“

Sony veröffentlicht seit ein paar Jahren viele ihrer Konsolen-Flagschiffe auch auf dem PC. Bis zum 29. Mai am Abend könnt ihr euch die Horizon Zero Dawn: Complete Edition auf Steam für unter 17 € schnappen.

Was ist das für ein Spiel? Ursprünglich nur für die PlayStation 4 erschienen, ist Horizon Zero Dawn ein Open-World-Action-Rollenspiel von Guerrilla Games.

Aus der Third-Person-Sicht steuern wir Aloy und kämpfen in einer Welt, in der die Menschen wieder beinahe wie in der Steinzeit leben. Roboter-Dinos bevölkern in allen Formen die Welt und sind nun an der Spitze der Nahrungskette.

Einen Gameplay-Trailer zu Horizon Zero Dawn seht ihr hier:

Eine ausgestoßene Jägerin gegen Cyber-Dinos

Wir spielen die junge Jägerin Aloy, die von ihrem Stamm verstoßen wurde. In der gefährlichen Open-World müssen wir nicht nur ergründen, was es mit ihrer Vergangenheit auf sich hat, sondern auch ein drohendes Übel verhindern.

Ausgerüstet mit einem Bogen und verschiedenen Fallen, müssen wir uns gegen die Feinde der Welt wehren. Dabei schaltet man im Verlauf der Geschichte neue Pfeile und Fähigkeiten frei. Diese muss man taktisch nutzen, denn im offenen Kampf hat man gegen die meisten Maschinenwesen keine Chance.

Die Grafik der Welt und das Design der Roboter ist vor allem auf einem guten PC ein Augenschmaus und kann mit vielen Titeln heutzutage noch mithalten. Der Nachfolger von Horizon Zero Dawn gilt sogar als eines der schönsten Spiele 2022.

Wie viel kostet die Horizon Zero Dawn Complete Edition? Aktuell erhaltet ihr das Spiel auf Steam mit einem Rabatt von 67 %. Anstatt 49,99 € zahlt ihr 16,49 €. Mitenthalten sind mehrere Skin- und Item-Pakete sowie die Erweiterung The Frozen Wilds , die euch nach der Hauptstory noch ein paar Stunden beschäftigt.

Wie wird die Horizon Zero Dawn Complete Edition bewertet? Auf Steam hat das Spiel bei 72.486 Rezension einen sehr positiven Wert von 87 % positiver Reviews. (via Steam, Stand: 28.Mai 2023)

Die User loben vor allem die Geschichte und die Grafik des Spiels:

ChoySuey: Horizon Zero Dawn ist nicht nur ein unfassbar gutes Spiel, sondern ein beeindruckendes Werk mit Tiefgang, das zeitkritisch eine Geschichte erzählt. Unbedingte Empfehlung an alle, die eine tiefgründige Geschichte erleben wollen, die mehr ist als eine bloße Erzählung!

schmeink: Ausnahmespiel. Ich hab noch nie etwas Vergleichbares gespielt. […] Ich hoffe, dass noch viele solcher Spiele von diesem erstklassigen Team zu erwarten sind.

Chaly: Während des Skillbaum relativ einfach gehalten ist, glänzt das Spiel mit einer fantastischen Grafik und dementsprechend toller Atmosphäre. Ich kam nicht einen Moment auf die Idee, die Musik auszuschalten, die NPCs sind glaubwürdig vertont, Plot und Lore sind hörenswert.

Fuse: „Ein Meisterwerk. Sehr lang hat mich kein Singlepayer-Game mehr so sehr gefesselt.“

Habt ihr Lust auf noch mehr Spiele in einem apokalyptischen Setting? Wir haben eine Liste der 10 besten Endzeit-Spiele 2023 für euch.