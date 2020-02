Eine der besten CS:GO Maps könnte bald in Fortnite landen

In Fortnite könntet ihr demnächst auf einer altbekannten Map gegeneinander spielen. Allerdings kennt ihr sie wohl aus dem Shooter CS:GO.

Um diese Map geht es: Offenbar haben einige Spieler es geschafft, eine detailgetreue Fortnite-Version der legendären CS:GO-Map „Dust 2“ zu basteln. Die für die Map Verantwortlichen von Team Evolve teilten auf Twitter die Ergebnisse ihrer Arbeit – und die Ähnlichkeit ist deutlich zu erkennen:

Team Evolve nutzte dabei laut einem Bericht von „TheLoadout“ zufolge ausschließlich die Tools des Kreativmodus, um die originalgetreue Kopie zu erstellen. Einen festen Release-Zeitpunkt gibt es derzeit noch nicht, aber die Karte soll laut Team Evolve in den kommenden Tagen live gehen. Das könnte also noch vor dem Ende der aktuellen Season passieren.

„Dust 2“ soll auch im „Suchen und Zerstören“ Modus einsetzbar sein, der sich ein Stück weit an CS:GO orientiert. In diesem Modus treten zwei Teams gegeneinander an. Ein Team versucht, eine Bombe zu platzieren. Das andere Team muss versuchen, dies zu verhindern oder die Bombe zu entschärfen.

Das Team, das sein jeweiliges Ziel erreicht oder alle gegnerischen Spieler ausschaltet, gewinnt die Runde. Insgesamt muss man vier von sieben Durchgängen gewinnen. Im Laufe der Matches erspielt man sich Gold, das man für bessere Ausrüstung, Schilde und Baumaterialien ausgeben kann. Auf „Dust 2“ sollen auch Desert-Eagle-Pistolen verstärkt zum Einsatz kommen.

Perfekte Voraussetzungen für ein inoffizielles Crossover zwischen CS:GO und Fortnite. Auch in anderen Modi soll die Karte nutzbar sein.

„Dust 2“ reiht sich damit in eine Vielzahl von tollen Maps ein, die Spieler im Kreativmodus bereits erstellt haben. Auch für den „Hide & Seek“ Modus gibt es ziemlich starke Maps, die man sich mal anschauen sollte: