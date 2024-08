Die besten Games auf der PS4 (Pro) 2024 laut Metacritic

Auch wenn die PS4 bereits von der neuen PS5 überholt worden ist, so bleibt sie trotzdem noch eine beliebte Spielkonsole. In dieser Liste stellen wir euch 15 Spiele vor, die, laut Metacritic, zu den TOP 15 gehören.

Wie wurde diese Liste zusammengestellt? Auf Metacritic können User ihre Bewertung für ein Videospiel abgeben. Mit diesen Bewertungen kommt ein Ergebnis, der sogenannte Metascore, zusammen. Nach diesem Metascore sind die PS4-Spiele in dieser Liste sortiert.

Haben mehrere Spiele denselben Metascore, haben wir das Spiel weiter oben platziert, welches den höheren User-Score hat. Des Weiteren haben wir die Dopplung von Persona 5 und Persona 5 Royal herausgenommen und dafür den 16. Platz auf den 15. geschoben.

Hinweis: Diese Liste wurde im August 2024 erstellt und richtet sich nach den, zu diesem Zeitpunkt, aktuellen Bewertungen.

15. Shadow of the Colossus

Metascore: 90 User-Score: 7,9 Release: 2018 Weitere Plattformen: PS2, PS3

Ihr sollltet Shadow of the Colossus spielen, wenn ihr:

+ riesige Monster in einer riesigen Welt erleben wollt

+ euch Atmosphäre in einem Spiel mehr gibt, als eine große Story

Ursprünglich auf der PS2 erschienen, gab es insgesamt zwei Remakes von Shadow of the Colossus. Die ursprüngliche Version erschien im Jahre 2005 und bediente sich pixeliger Grafik.

Durch eine Opferung ist das Mädchen Mono zu Tode gekommen, dessen Wiederbelebung das einzige Ziel des Protagonisten Wander ist. Der junge Mann bringt sie zu einem Tempel, wo er betet und erfährt, dass sein Schwert ungeahnte Macht besitzt. Wenn er 16 Kolosse besiegt, wird er in der Lage sein, Mono wiederzubeleben.

14. Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Metascore: 90 User-Score: 9,1 Release: 2019 Weitere Plattformen: PS5, PC

Final Fantasy XIV: Shadowbringers bringt euch:

+ fast unendlichen Spiel- und Erkundungsspaß dank einer riesigen Welt

+ eine Geschichte, die an die Hauptgeschichte anknüpft, dazu neue Jobs, spielbare Völker und Herausforderungen

Final Fantasy XIV ist der bereits vierzehnste Teil der Final Fantasy-Reihe und Shadowbringers bildet eine neue Erweiterung des Online-Spiels. In diesem RPG werdet ihr zu einem Krieger des Lichts und könnt gemeinsam mit euren Kumpanen Dungeons erkunden und euch gegen mächtige Feinde verbünden.

Der DLC „Shadowbringers“ begeistert Spieler besonders aufgrund der mitreißenden Story und wurde so, laut Spielern, schnell zu dem beliebtesten DLC von Final Fantasy XIV. Seid ihr euch noch nicht sicher, ob das Spiel etwas für euch ist, könnt ihr auch eine kostenlose Testversion ausprobieren. Ob es sich in 2024 noch lohnt, in Final Fantasy 14 einzusteigen, ist eine andere Frage.

13. Divinity: Original Sin II – Definitive Edition

Metascore: 92 User-Score: 8,2 Release: 2018 Weitere Plattformen: Xbox One, PC, Nintendo Switch, iOS

Ihr solltet Divinity: Original Sin II spielen, wenn ihr:

+ RPGs und rundenbasiertes Gameplay mögt

+ gerne in eine riesige Spielwelt abtaucht

Divinity: Original Sin II ist von den Machern des ebenfalls sehr beliebten RPGs Baldur’s Gate 3. Das Gameplay des RPGs ist rundenbasiert und erfordert Strategie. Wählt euren Charakter aus insgesamt 14 Klassen aus und startet in ein Abenteuer voller Überraschungen.

Laut Bewertungen ist das Konsolen-Interface zwar nicht perfekt, jedoch glänzt Divinity: Original Sin II mit seinen interessanten Charakteren und langen Abenteuern. Konzentriert ihr euch nur auf die Story, so spielt ihr bereits ungefähr 60 Stunden; geht ihr Nebenquests hinterher und entdeckt die Welt gründlich, so werdet ihr vermutlich über 100 Stunden Spielspaß haben.

Ihr könnt Divinity: Original Sin II entweder allein oder im Multiplayer spielen. In der Definitive Edition wurde jeder noch so kleine Bug und Fehler beseitigt.

12. Undertale

Metascore: 92 User-Score: 8,6 Release: 2015 Weitere Plattformen: Nintendo Switch, PC, Xbox One, PS Vita, Xbox Series X

Ihr solltet Undertale spielen, wenn ihr:

+ Fans von Indiegames und Pixelgrafik seid

+ nicht davor zurückschreckt ein Spiel mehrmals zu spielen, um alles zu entdecken

Undertale gilt als eines der besten Indiespiele auf dem Markt. Nur einzig und allein der Spieleentwickler Toby Fox steckt hinter der Entwicklung und Veröffentlichung des Spiels.

Als ein menschliches Kind navigiert ihr durch den Untergrund und bekämpft Monster. Ihr müsst dabei Entscheidungen treffen, die zu unterschiedlichen Spielverläufen und -enden führen. Auch Rätsel bietet Undertale genug.

11. Bloodborne

Metascore: 92 User-Score: 9,0 Release: 2015 Weitere Plattformen: –

Ihr solltet euch Bloodborne holen, wenn ihr:

+ eine Herausforderung in Sachen Gameplay sucht

+ eine gute Frustrationstoleranz besitzt

Bloodborne wurde von den Machern der Dark-Souls-Reihe entwickelt: FromSoftware. Die Entwickler legen auch hier wieder ein absolutes Meisterwerk hin. In der Welt von Bloodborne existiert magisches Blut, welches die Kranken heilt, gleichzeitig aber verflucht ist und schreckliche Nebenwirkungen hat.

Das Blut verwandelt die Menschen in Monster, die von Jägern gejagt werden müssen. Der Protagonist in Bloodborne ist ein solcher Jäger, der in den Traum eines anderen Jägers entführt wird. Um zu entkommen, muss er sich selbst auf die Suche nach dem Blut machen und dabei mächtige Monster schlachten.

Das Gameplay ist nichts für schwache Nerven und bietet auch den erfahrensten Spielern eine Herausforderung. Aufgrund der vielen verschiedenen Klassen und Waffen ist der Wiederspielwert hoch. Lies of P wird häufig mit Blooborne verglichen, da es ein ähnliches Setting und Gameplay aufweist.

10. Journey

Metascore: 92 User-Score: 8,7 Release: 2012 Weitere Plattformen: PS3, PC, iOS, Android

Ihr solltet euch Journey holen, wenn ihr:

+ ein ruhiges Gameplay einem hektischen vorzieht

+ ihr in ein ausgeglichenes Gameplay und sanfte Story versinken wollt

Wie der Name schon sagt, begebt ihr euch in Journey auf eine Reise. Euer Ziel ist dabei der Berg am Horizont. Auf eurer Reise könnt ihr andere Spieler treffen, aber nur, wenn diese gleichzeitig online sind, wie ihr.

Ihr könnt euch gegenseitig helfen, dabei aber nicht kommunizieren und nicht mal den Namen des Spielers erfahren. Erst am Ende der Credits. Journey ist mit nur etwa zwei bis fünf Stunden Spielzeit ein kurzes Spiel, begeistert die Spieler aber trotzdem mit Atmosphäre und Art Style.

9. The Witcher 3: Wild Hunt

Metascore: 92 User-Score: 9,2 Release: 2015 Weitere Plattformen: Xbox One, PC, Nintendo Switch

The Witcher 3: Wild Hunt bietet euch:

+ eine riesige Spielwelt zum Erkunden

+ verschiedenste packende Geschichten in Haupt- und Nebenquest

Natürlich darf The Witcher 3: Wild Hunt in einer Bestenliste nicht fehlen. Auch wenn das Spiel mittlerweile schon fast zehn Jahre alt ist, kann es seine Spieler immer noch mit Grafik und Gameplay begeistern.

Ihr schlüpft in die Rolle des Hexers Geralt von Riva, der als eine Art Söldner durch das Land streift und dabei Monster besiegen muss. Geralt befindet sich auf der Suche nach seiner Ziehtochter Ciri, die vor der Wilden Jagd flieht.

Das Gameplay ist relativ einfach gehalten, gibt euch aber durch verschiedene Arten von Monstern genug Abwechslung. Es gibt insgesamt 16 DLCs für The Witcher 3, wovon „Blood and Wine“ und „Hearts of Stone“ größere Story-DLCs sind.

8. Uncharted 4: A Thief’s End

Metascore: 93 User-Score: 8,8 Release: 2016 Weitere Plattformen: –

Ihr solltet Uncharted: A Thief’s End spielen, wenn ihr:

+ auf Abenteuer steht

+ gerne erkundet und Rätsel löst

Mit dem vierten Teil schließt Entwicklerstudio Naughty Dog seine Uncharted-Reihe endgültig ab. Mit Uncharted: A Thief’s End schmeißen die Entwickler, Meisterdieb und Abenteurer Nathan Drake in sein letztes fulminantes Abenteuer.

Auch wenn zunächst an der Umsetzung gezweifelt wurde, da das Kreativteam von The Last of Us innerhalb der Entwicklung von Uncharted 4 übernahm, übertraf das Ergebnis alle Erwartungen. Spieler mögen in diesem Spiel besonders die detailreiche Welt und tolle Grafik. Mit diesem Spiel hat Naughty Dog einiges aus der PS4 rausgeholt.

7. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Metascore: 93 User-Score: 8,2 Release: 2015 Weitere Plattformen: PS3, PC, Xbox 360/One

Ihr solltet Metal Gear Solid V: Phantom Pain spielen, wenn ihr:

+ gerne Shooter und Stealth mögt

+ Fan der Metal-Gear-Solid-Reihe seid

Metal Gear Solid V: Phantom Pain ist wie seine Vorgänger auch, ein Meister in dem Genre Stealth-Shooter. In diesem Teil seid ihr Venom Snake, der durch die Geschehnisse des Prologs in Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, stark verwundet wurde. Sein linker Arm musste durch eine technische Prothese ersetzt werden, was neue Gameplay-Mechaniken für euch als Spieler eröffnet.

Zugegeben, das Spiel erfindet das Gameplay-Rad nicht neu, bietet aber den nostalgischen Fans der Reihe einen schönen Abschluss. Entwickler Hideo Kojima sagt seinem hoch gelobten Franchise Adé.

6. The Last of Us Part II

Metascore: 93 User-Score: 5,8 Release: 2020 Weitere Plattformen: –

Ihr solltet euch The Last of Us Part II holen, wenn ihr:

+ eine herzzerreißende Story miterleben wollt

+ spannende und authentische Charaktere liebt

The Last of Us II ist der zweite Teil zu The Last of Us. Auch in diesem Spiel entführt euch Naughty Dog in die postapokalyptische Welt voller Infizierter und lässt euch ums Überleben kämpfen. Mit The Last of Us Part II holt Naughty Dog nochmal alles aus der PS4 raus, was irgendwie möglich ist.

Diesmal schlüpft ihr jedoch in die Haut von Ellie. Diese ist erwachsener geworden und gleichzeitig auch skrupelloser. Durch einen Schicksalsschlag traumatisiert begibt sie sich auf eine Reise voller Gewalt und Trauer. Das Gameplay ist ausgeklügelt und die detailreichen Animationen lassen es nie langweilig werden.

5. God of War (2018)

Metascore: 94 User-Score: 9,1 Release: 2018 Weitere Plattformen: PC

Ihr solltet God of War spielen, wenn ihr:

+ ein neues Kapitel der God-of-War-Reihe erleben wollt

+ bereit für ein Abenteuer voller Mythen und aufregendem Gameplay seid

God of War ist der vierte Teil der God-of-War-Reihe und fängt ein neues Kapitel der Spielreihe an. Auch hier geht es wieder um den Gott des Krieges Kratos. Dieser hat sich jetzt in der Welt der nordischen Mythologie niedergelassen und einen Sohn, namens Atreus bekommen.

Gemeinsam mit seinem Sohn möchte Kratos die Asche seiner verstorbenen Frau auf dem höchsten Berg verstreuen, so wie es ihr letzter Wunsch ist. Auf dem Weg muss das Vater-Sohn-Gespann einige Herausforderungen bestreiten. Der Spieler wird durch eine atemberaubende Welt mit interessanten Charakteren geführt.

4. Persona 5 / Persona 5 Royal

Metascore: 95 User-Score: 8,6 Release: 2020 Weitere Plattformen: Xbox One/Series X, PS5, PC, Nintendo Switch

Ihr solltet in Persona 5 / Persona 5 Royal reinschauen, wenn ihr:

+ Fans von Animes seid

+ Videospiele im Comic-Style mögt

Der fünfte Teil der Persona-Reihe ist ein Exklusiv-Titel für die PlayStation 4. Protagonist Joker ist eigentlich ein ganz normaler Highschool-Schüler, wäre da nicht sein Doppelleben als Phantomdieb.

Gemeinsam mit einer Gruppe von Gleichgesinnten stiehlt er die verzerrten Wünsche aus den Herzen von Erwachsenen. Nur so können sie davon abgehalten werden, schreckliche Dinge zu tun.

Besonders der Art Style von Persona 5 wird immer wieder gelobt. Die vielschichtige Story wird nicht langweilig und das rundenbasierte Gameplay erfordert Strategie.

Nachdem Persona 5 schon eine tolle Bewertung auf Metacritic genießen durfte, hinkt die überarbeitete Version natürlich nicht nach und kann das Original sogar noch übertreffen. Persona 5 Royal bietet neue Charaktere und Dungeons und zusätzliche Storyinhalte.

3. The Last of Us Remastered

Metascore: 95 User-Score: 9,2 Release: 2014 Weitere Plattformen: (als Remake Part I auf PS5)

The Last of Us Remastered ist etwas für euch, wenn ihr:

+ die Geschichte von The Last of Us nochmal im überarbeitenden Stil erleben wollt

+ eine mitreißende Story erleben möchtet

In The Last of Us seid ihr der Schmuggler Joel, der sich in der brutalen postapokalyptischen Welt voll von Zombies in den letzten 20 Jahren behaupten musste. Sein neuester Auftrag ist es, ein Kind namens Ellie aus der Stadt und weiter zu der Rebellengruppe Fireflies zu bringen.

Ellie ist durch ihre Immunität wahrscheinlich der Schlüssel zu einem Heilmittel für die Welt. Es geht also daran, sie um jeden Preis zu beschützen. Das Gameplay von The Last of Us ist simpel, aber effektiv und hält euch durch die verschiedenen Zombie-Typen auf Trab.

2. Grand Theft Auto V

Metascore: 97 User-Score: 8,5 Release: 2014 Weitere Plattformen: PS3, PS5, Xbox 360/One/Series X, PC

Ihr solltet euch Grand Theft Auto V holen, wenn ihr:

+ Lust auf spannende Gangster-Geschichten habt

+ Fans der GTA-Reihe seid

Grand Theft Auto V erschien 2014 und wurde seitdem etliche Male neu aufgesetzt. Seit zehn Jahren begeistert das Spiel seine Spieler immer noch. Kein Wunder also, dass das Spiel auch auf dieser Liste zu finden ist.

In GTA V habt ihr gleich drei Hauptcharaktere, dessen Story ihr folgt: Franklin, Michael und Trevor. Auch wenn ihre Geschichten am Anfang unterschiedlicher nicht sein könnten, finden sie irgendwann zusammen und schmieden gemeinsam Pläne für Raubüberfälle.

1. Red Dead Redemption 2

Metascore: 97 User-Score: 8,8 Release: 2018 Weitere Plattformen: Xbox One, PC

Ihr solltet Red Dead Redemption 2 spielen, wenn ihr:

+ den ersten Teil schon beeindruckend fandet

+ gerne Abenteuer im Stil des Wilden Westens erlebt

Das Jahr 1899: Ihr seid Protagonist Arthur Morgan, der mit der Van der Linde-Bande Verbrechen begeht. Nachdem ein Überfall aus dem Ruder gelaufen ist, ist die Bande auf der Flucht und muss sich durch die USA nach Osten durchschlagen. Auf eurer Reise werdet ihr euch zahlreiche Feinde machen, die es zu besiegen gilt.

Red Dead Redemption 2 bietet seinen Spielern eine riesige Spielwelt voller Details. Jeder NPC hat beispielsweise seine ganz eigene Routine. Zudem gibt es sogar einen Online-Modus, in dem ihr gegen andere Spieler antreten könnt.

Die Generation der PS4 hat einige große Klassiker hervorgebracht, die auch heute noch zu den besten Spielen aller Zeiten gehören. Sich damals eine PS4 zu holen, hat sich sehr gelohnt und man konnte eine tolle Ära an Videospielen miterleben. Der Kauf einer PS5 ist aber mindestens genauso lohnenswert, denn hier könnt ihr alle PS4-Titel zocken und die PS5 hat einige eigene tolle Titel zu bieten.