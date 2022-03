Bei diesem Shop solltet ihr auf keinen Fall eine PS5 kaufen

Dieser Fake-Shop ist übrigens nicht der erste Scam, wenn es um PS5-Konsolen geht. So hatte es vor ein paar Monaten einen Shop gegeben, der eine besondere „Limited Edition“ der PS5 verkaufen wollte. Hier hatte dann GameStop davor gewarnt, so ein Angebot zu nutzen. Denn die Betrüger versuchen, mit so einer Limited Edition nur ein paar Kunden zu fangen, die ihr Geld anschließend nicht mehr wieder sehen.

Grundsätzlich solltet ihr schon skeptisch werden, wenn die PS5-Konsole in einem Shop ständig und dauerhaft verfügbar ist. Wer unseren PS5-Ticker auf MeinMMO verfolgt, weiß, wie schnell Konsolen normalerweise weg sind. Bei keinem Drop ist die Konsole in dem Sinne wirklich verfügbar.

